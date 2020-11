"Tuve un sueño en los años sesenta en el que mi madre, que murió, vino a mí", confesó el bajista de The Beatles Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2020 • 14:47

Escrita y cantada por Paul McCartney, "Let It Be" se convirtió en uno de los hits de The Beatles. Sin ir más lejos, se trató del último sencillo de la banda en ser presentado antes de que el bajista anunciara su salida.

En declaraciones a James Corden, en su famoso Carpool Karaoke el año pasado, McCartney recordó cómo su difunta madre, que murió de cáncer cuando él tenía 14 años, lo inspiró a escribir la canción.

"Tuve un sueño en los años sesenta en el que mi madre, que murió; vino a mí en un sueño y me tranquilizó, diciendo: "Let it be, let it be", contó el músico y agregó: "Vi a mi mamá. Fue algo maravilloso, y ella me tranquilizó mucho. En el sueño, me decía 'todo saldrá bien'. No estoy seguro de si usó las palabras 'Let it be', pero esa era la esencia", recordó el histórico bajista británico.

"Realmente estaba pasando mi hora de oscuridad", recordó Fuente: Archivo

Después de ese sueño, se levantó y comenzó a trabajar en el tema, como lo había hecho cinco años atrás con Yesterday.

"Escribí la canción cuando todos esos problemas de negocios comenzaron a abrumarme. Realmente estaba pasando mi 'hora de oscuridad' y escribir una canción fue mi forma de exorcizar los fantasmas", explica en el libro Los Beatles, en el final, de Sergio Marchi y Fernando Blanco (Planeta, 2019).