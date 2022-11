Llegó a Google Maps: cómo es y dónde queda el edificio de El Encargado, la serie protagonizada por Guillermo Francella

escuchar

Guillermo Francella es El encargado, en la nueva serie de Star+ que se estrenó el 26 de octubre pasado y que mantuvo a todos los porteños en vilo sobre dónde se encontraría el edificio en el que se filmó la producción. Si bien Eliseo menciona que queda cerca el Barrio Chino y frecuenta la Plaza Barrancas de Belgrano para visitar a su amigo, los ciudadanos no terminaban de descifrar cuál era la ubicación exacta donde sucede la trama. Finalmente se supo e incluso se la ubicó en Google Maps.

Eliseo lleva más de 30 años ocupando el cargo de encargado del edificio y tiene claro que no quiere estar en otro sitio. Pero un proyecto de los vecinos pondrá en peligro su puesto de trabajo: una gran pileta y una barra de bar en la terraza, donde el hombre tiene una casita de notable diferencia con respecto a los departamentos de los inquilinos. La propuesta fue motivada por Matías Zambrano (interpretado por Gabriel Goity) y de la mano de Florencia (Malena Sánchez).

Trailer de El encargado, la serie protagonizada por Guillermo Francella

Entre amores y desamores, disputas entre vecinos y las dificultades adolescentes, los habitantes del edificio conviven entre sí, y cuentan con el respaldo de Eliseo para cualquier cosa que precisen. Además, este encargado posee una peculiar tradición: asustar a los ciudadanos que pasean por la entrada mientras él limpia.

Prácticamente toda la serie se filmó en el edificio y sus inmediaciones, lo que creó la incertidumbre entre los argentinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires y que alcanzaron a reconocer algún detalle de las imágenes. ¿Dónde se rodó El Encargado? Efectivamente, como Francella indicó en la ficción, el edificio se encuentra cerca del Barrio Chino, donde una mañana se acercó a comprar algo para el desayuno.

El encargado se rodó en un barrio porteño. Google Maps

El edificio se sitúa en la calle Arribeños al 1600, en el barrio de Belgrano. Pero, además, se ganó una posición en Google Maps y hasta cuenta con reseñas en la aplicación, con un promedio de 4,7. “Buena serie, como para arrancar el puntaje”, apuntó un usuario, que calificó con la máxima puntuación la ubicación. “¡Qué lindo! Viví toda mi infancia y mi adolescencia en ese barrio. Lo reconocí al momento”, expresó otra.

Otros ironizaron: “No lo recomiendo. No tiene pileta”, bajo la puntuación de una única estrella. Y “el edificio muy lindo, pero el encargado medio raro”.

El edificio a cargo de Eliseo llegó a Google Maps. Google Maps

El edificio, de más de 35 años de antigüedad, cuenta con una arquitectura en forma de V. Dentro de él, los departamentos de tres y cinco ambientes, de alrededor de 150 metros cuadrados y balcón, conforman los 10 pisos de altura.

La escena política

“Magui, hay una pregunta que te quiero hacer. Tus patrones, Pablo y Victoria, ¿te tienen en blanco?”. La pregunta de Eliseo hacia Magui, la empleada de una pareja que vive en el edificio, llamó la atención de los usuarios por su connotación política y, además, la asemejaron con un caso real de la Argentina. La joven respondió que no y el encargado arremetió: “Está muy mal eso. Mientras yo esté a cargo de este edificio, las cosas son en blanco o no son. Porque un aporte que no se realiza es un abuelo sin remedios, un chiquito más pobre en Catamarca. ¿Lo sabías?”.

Desde su estreno, comenzaron a circular teorías en Twitter que señalaban que podía tratarse de un guiño para Victoria Donda y su pareja, Pablo Marchetti dado que ambas parejas comparten el nombre. Además, la titular del Inadi mantuvo una batalla judicial con una empleada doméstica a inicios del año 2021.

LA NACION