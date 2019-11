La séptima del festival se realizará el 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro

Por fin llegó lo que todos los fanáticos de la música estaban esperando: Lollapalooza Argentina confirmó su lineup por día y, a partir de hoy, está habilitada la posibilidad comprar tus entradas para el viernes, sábado o domingo de manera individual.

Esperando con ansias el próximo 27, 28 y 29 de marzo, las puertas del Hipódromo de San Isidro abrirán una vez más para que el festival de música más importante del país sorprenda con su lineup y el mix de estilos que ya es característico.

Ya podés acceder a la "Preventa por Día" a $3.500 + Service Charge. Con Tarjeta Santander tenés 6 cuotas sin interés desde $583 + Service Charge. También está disponible la "Preventa 4" a $8.250 + Service Charge (abono de tres días) con todos los medios de pago a través de lollapaloozaar.com/tickets y en puntos de venta habilitados de AllAccess. Con Tarjeta Santander disfrutalo en 6 cuotas sin interés desde $1.375 + Service Charge.

Qué no te podés perder

Travis Scott , es el rapero más importante del momento y compartirá la primer jornada del festival con Martin Garrix, productor y DJ es considerado uno de los artistas más talentosos en la escena de la música electrónica. Recientemente, lanzó su último track " Used to love " junto a Dean Lewis.

, es el rapero más importante del momento y compartirá la primer jornada del festival con productor y DJ es considerado uno de los artistas más talentosos en la escena de la música electrónica. Recientemente, lanzó su último track " " junto a Dean Lewis. The Strokes , la banda que marcó los orígenes del indie rock, estará bien acompañada por la icónica cantante Gwen Stefani , quien no visita por primera vez. Junto a ellos estará Armin Van Buuren, una de las figuras más influyentes de la escena dance mundial y el indie rock propuesto por los neoyorkinos Vampire Weekend .

, la banda que marcó los orígenes del rock, estará bien acompañada por la icónica cantante , quien no visita por primera vez. Junto a ellos estará una de las figuras más influyentes de la escena dance mundial y el indie rock propuesto por los neoyorkinos . Guns N' Roses, la banda más importante del hard rock de todos los tiempos, coronarán la noche junto a músicos de la talla de Lana del Rey, la artista pop que logró cautivar a una nueva generación de amantes de la música y Cage the Elephant, una de las bandas de rock alternativo más esperadas.

Conocé el lineup completo

Día 1: viernes 27

Travis Scott, Martin Garrix, Los Fabulosos Cadillacs , Brockhampton, DUKI , Madeon, Rita Ora, A Day to Remember, King Princess, LP, WOS, Denzel Curry, Yungblud, Nathy Peluso, J mena, AJR, Louta, Two Feet, Bizarrap, Fuego, La Delio Valdez, Dani, Kaydy Cain, Maye, Boombox Cartel, Cimafunk, Ms Nina, Feli Colina, Axel Fiks, Lucia Tacchetti, DJ Sky, Alejo y Valentin

Día 2: sábado 28

The Strokes , Gwen Stefani , Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Ratones Paranoicos, ILLENIUM, Kacey Musgraves, Litto Nebbia, Charli XCX, Jaden Smith, R3HAB, Hayley Kiyoko, El Mató a un Policía Motorizado, Rels B, Emmanuel Horvilleur, Kali Uchis, Paloma Mami, Fabiana Cantilo, Trueno, Amaia, Wallows, Yung Beef, Zoe Gotusso, Girl Ultra, Las Ligas Menores, Ainda, Ghetto Kids, D3FAI, Paco Leiva, LIMON y Louly.

Día 3: domingo 29

Guns N' Roses , Lana del Rey , Cage the Elephant, James Blake, Alan Walker, Rezz, The Lumineers, Rex Orange County, MIKA, Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, Airbag, Lauv, YSY A , Chris Lake, Pabllo Vittar, San Holo, Emilia, Idles, Masego, The Hu, Elsa y Elmar, Natalie Perez, Goldfish, Florian, Miranda Johansen, DABOW, El Buen Salvaje, Metro Live y Reydel.