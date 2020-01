Ricky Martin llega en febrero a Movistar Arena Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Nespolo

11 de enero de 2020

1- Historias con historia

La oferta de series es amplia en cantidad y calidad. Sin embargo, tres proyectos se destacan por sus elencos y la ambición de sus historias. La primera en llegar a la pantalla será Hollywood, nueva producción de Ryan Murphy para Netflix (en mayo) y cuenta un relato sobre el mundo del cine en los años 40. Murphy también prepara la tercera temporada de American Crime Story, Impeachment, centrada en las consecuencias legales de la relación del entonces presidente Clinton y Monica Lewinsky. Mrs. America completa el trío, con Cate Blanchett como una activista contra la igualdad de género. 2

Gal Gadot vuelve a calzarse el traje de Mujer Maravilla

2- Los tanques de Hollywood tienen cara de mujer

Con mucha demora y bastante de cálculo marketinero por parte de los estudios, este año verá a las películas de superhéroes dominadas por protagonistas femeninas. Abrirá la marcha el 6 de febrero el debut en solitario de la villana de DC Harley Quinn (Margot Robbie) en Aves de presa; el 30 de abril se estrenará la precuela de Viuda negra, con Scarlett Johansson-por fin al frente de su propia historia-, y la ascendente Florence Pugh. La seguirá, el 4 de junio, el regreso ochentoso de Mujer Maravilla con Gal Gadot; y cerrará el calendario el 5 de noviembre con el desembarco de Angelina Jolie y Salma Hayek al frente de un elenco multiestelar en Eternals, de Marvel. En 2020, los tanques de Hollywood por fin tendrán cara de mujer.

3- Cine con marca de autor

En 2020, también presenciaremos el regreso de un grupo de directores destacados a la pantalla global. A mitad de año llegará Christopher Nolan con la misteriosa Tenet; luego será el turno del guionista y realizador Aaron Sorkin con un drama histórico titulado The Trial of the Chicago 7, encabezado Eddie Redmayne y Sacha Baron Cohen. Este año también se estrenará la esperada precuela cinematográfica de Los Soprano, The Many Saints of Newark, que escribió y produce el creador de la serie, David Chase. Además llegará lo nuevo de Wes Anderson ( The French Dispatch) y de Paul Thomas Anderson.

Mrs. America

4- La vuelta de los Argento

Ya poco se puede escribir sobre el fenómeno de audiencias de Casado con hijos. A 13 años de su última emisión en Telefe, y luego de infinitas repeticiones, este año la sitcom adaptada de un éxito norteamericano tendrá una versión teatral con una nueva historia, adaptada a los nuevos aires de esta época, pero con el mismo elenco: Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Érica Rivas y Marcelo De Bellis. Y como si no hubiera pasado el tiempo, el furor se activó. En los primeros tres días de preventa se agotaron veinte funciones del Gran Rex, el teatro con mayor cantidad de butacas de la ciudad. Sin haberse estrenado, ya es un éxito de este año que recién comienza. La historia de la familia Argento continúa.

Casados con hijos llega al teatro con su elenco original

5- Los protagonistas de los premios

De acuerdo con la agenda de la temporada de premios de Hollywood, durante los primeros meses del año las distribuidoras de cine apilan los estrenos de las películas con más posibilidades de llevarse alguna estatuilla. Si es un Oscar, mejor. Así, el último jueves de enero se estrenarán Parasite, de Bong Joon-ho, ganadora de la Palma de Oro en el festival de Cannes y gran sorpresa de los galardones de Hollywood, y Mujercitas, la versión de la novela de Louisa May Alcott que hizo Greta Gerwig. Una semana después llegarán a las pantallas locales la premiada 1917, de Sam Mendes, y Judy, la biopic sobre Judy Garland que protagoniza Renée Zellweger.

6- El negocio de la nostalgia

Las continuaciones y nuevas versiones de viejos éxitos son parte esencial del negocio de Hollywood. En 2020 habrá unos cuantos regresos con gloria y billetes asegurados. Tom Cruise volverá a ser Maverick en la segunda parte de Top Gun. Otro rescate ochentoso llegará con Los cazafantasmas, que reiniciarán la historia de la película de 1984 bajo la dirección de Jason Reitman, hijo de Ivan, el realizador original de la saga. Y para completar el viaje al pasado, Steven Spielberg estrenará su versión del musical Amor sin barreras con guion de Tony Kushner y la participación de Rita Moreno, ganadora del Oscar por su papel en el film original de 1961.

Top Gun Maverick: otro ataque nostálgico

7- La maratón del verano

El 23 de este mes comienza la nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires. El "kilómetro cero" de este festival de teatro, danza, música y artes visuales se iniciará con una propuesta muy prometedora. Se llama El público y está a cargo de Mariano Pensotti y el Grupo Marea, que interviene el espacio público. Su cierre será con una apuesta de probada convocatoria: la Maratón Abasto, un evento multidisciplinario que copará esquinas, locales, salas de teatro y bares de ese barrio fundamental en el entramado del circuito alternativo porteño.

8- El desembarco de Disney +

Sin fecha precisa pero con arribo confirmado a la región, el debut de la plataforma Disney+ en la Argentina promete dinamitar el dominio de Netflix en las preferencias del público de nuestro país y acercar una gran cantidad de contenido original de sus marcas (Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, que ofrece la serie The Mandalorian, que gracias a sus virtudes narrativas y la aparición de Baby Yoda se ha convertido en el caballito de batalla del servicio) recuperando además la enorme cantidad de clásicos familiares del estudio del Ratón y la propuesta de volver a un esquema de estrenos semanales.

The Mandalorian llega con Disney Crédito: Disney +

9- Mucho más de Phoebe Waller-Bridge

Consagrada como la nueva estrella de la TV, todos quieren más de la actriz y guionista británica, especialmente el público, que tras consumir vorazmente Fleabag demanda nuevas muestras de su genio, que seguramente surgirán de su flamante contrato multimillonario con Amazon Prime Video en 2021. Mientras tanto, Waller-Bridge actuará en un pequeño papel en Run, serie de acción protagonizada por Merrit Wever y Domnhall Gleeson y creada por su socia creativa Vicky Jones para HBO. Y, por supuesto, volverá a la pantalla la tercera temporada de su Killing Eve, ahora bajo la égida de Suzanne Heathcote (Fear the Walking Dead). El resultado provocó su renovación para una cuarta tanda de episodios incluso antes de su estreno en BBC America.

10- El Año Beethoven

2020 es para la música clásica el Año Beethoven porque se cumplirá el 250° aniversario del nacimiento del genio de Bonn. En la Argentina, por supuesto que se escuchará obras de este músico, incluso habrá actividades especiales, como el ciclo que programó el Teatro Colón a partir de noviembre. La particularidad para el público local es que serán cuatro conciertos dirigidos por Charles Dutoit. Y la curiosidad es que en el primero habrá una especie de reunión familiar. Los recitativos estarán a cargo de Annie, hija de Dutoit. También estará Martha Argerich (madre de Annie). Argerich además participará en otros conciertos de esta temporada clásica.

Roberto Bolle, la figurita difícil de la danza, llega al Teatro Colón Crédito: NYT

11- Una temporada con Giselle

No es solamente porque el Ballet Estable del Teatro Colón abrirá la temporada en abril con el mayor ballet romántico del repertorio que decimos que 2020 será el año de Giselle. Es que también en la escena privada y en la independiente (incluso en los países vecinos, como el Ballet del Sodre en Uruguay y el Teatro Municipal de Santiago de Chile) la clásica historia se programará con distintos elencos y versiones en los próximos meses. Aquí, después del invierno, habrá una versión que se verá en Buenos Aires y saldrá de gira por el interior del país protagonizada por Ciro Mansilla y Luana Brunetti (argetninos en las compañías de Sttutgart y Eslovaquia, respectivamente), además de una versión neoclásica en calidad de estreno a cargo de Jorge Amarante.

12- ¡Por fin! Viene Roberto Bolle

Lo que productores privados y organismos italianos venían debiendo hace años, finalmente lo logró el Teatro Colón: agendar la visita a Buenos Aires del bailarín superstar Roberto Bolle, estrella de la Scala de Milán, que hace pocos meses (y a sus 44 años) se despidió del American Ballet de Nueva York. En Italia, Bolle es Gardel; para la danza internacional, una figura impar y, a la vez, muy popular: hace días, nomás, en el pograma de TV de la RAI que hace el 1° de enero de cada año, bailó con todos... ¡hasta con Roberto Benigni! Aquí estará haciendo una obra maestra de Kenneth MacMillan, Manon, con Polina Semiónova y el Ballet Estable, el 6 y 8 de septiembre. Sencillamente imperdible.

Natalia Oreiro en Reinas salvajes, uno de los estrenos de esta temporada que la llevarán de vuelta a la pantalla grande Crédito: Alejandra Lopez/Buena Vista internacional

13- El cine se reencuentra con Natalia Oreiro

Natalia Oreiro arrancó 2020 como la gran estrella del especial televisivo de fin de año en Polonia, visto por una multitud. Fue el prólogo ideal para los doce meses de altísimo perfil y actividad a destajo que tendrá la estrella uruguaya. En el cine será protagonista de dos de los más importantes estrenos de producción argentina. Primero, el 2 de abril, con el thriller La noche mágica, ópera prima de Gastón Portal, que marcará su reencuentro con Diego Peretti una década después del éxito compartido con Música en espera. Y un mes después, el 7 de mayo, con Reinas salvajes, suerte de western criollo en compañía de Mercedes Morán. Y ya está preparando el rodaje de la miniserie Santa Evita, inspirado en el libro de Tomás Eloy Martínez.

14- Con el atractivo de los clásicos

En 2012 la dupla compuesta por la directora Vivi Tellas y el artista visual Guillermo Kuitca montaron en la sala mayor del Teatro San Martín una potente versión de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, En julio de este año la dupla creativa (ella, a cargo de la dirección, y él, a cargo de la escenografía) volverá a toparse con un texto de Lorca en ese mismo escenario. Bodas de sangre contará con la actuación de Cecilia Roth. Maite Lanata, Esteban Meloni, Mauricio Paniagua, Luciano Suárez y Maruja Bustamante, entre otros; en una de las producciones más esperadas de la escena pública porteña.

The Plot Against America Crédito: HBO

15- La historia se repite en TV

La impresión de que la historia es un fenómeno cíclico probablemente reciba un contundente espaldarazo gracias a dos de los estrenos más esperados del mundo de las series para 2020. En Hunters (21 de febrero, Amazon Prime Video), Al Pacino interpreta a un cazador de nazis que encabeza una organización que combate la infiltración de agentes de un Tercer Reich que no ha caído en el gobierno de los Estados Unidos contemporáneo. The Plot Against America (16 de marzo, HBO), David Simon adapta la novela contrafáctica de Philip Roth para mostrar a su país volcándose al totalitarismo tras el triunfo presidencial del popular aviador Charles Lindbergh. Winona Ryder, John Turturro y Zoe Kazan protagonizan esta miniserie que resalta incómodas similtudes con la situación política actual en los Estados Unidos.

16- Los estrenos de Netflix

Después de un año de alto perfil con El irlandés, Los dos papas e Historia de un matrimonio, Netflix prepara para 2020 un plan de estrenos de largometrajes originales con obras de destacados directores. Allí aparecen Zack Snyder ( Army of Dead, secuela de su propio film El amanecer de los muertos), Ron Howard ( Hillbilly Elegy, con Amy Adams) y David Fincher ( Mank, sobre la creación de El ciudadano y la vida de su autor, Herman J. Mankiewicz, con Gary Oldman y Lily Collins). Además, una remake de la obra teatral Los muchachos de la banda, producida por Ryan Murphy, y un largometraje de Halloween protagonizado por Adam Sandler.

17- Las bodas de plata de 007

James Bond regresará el 9 de abril con el esperado estreno de su película número 25, Sin tiempo para morir (007: No Time to Die). Será la quinta y última aparición de Daniel Craig como el agente secreto con licencia para matar, y la primera vez en la historia que un estadounidense (Cary Fukunaga, de True Detective), dirigirá un film de Bond desde el comienzo de la serie, en 1962. La historia tendrá como villano a Rami Malek (el Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody) y varios regresos: Ralph Fiennes, Christopher Waltz, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Naomie Harris. Se filmó en Noruega, Italia, Jamaica y los estudios Pinewood de Londres.

Billie Eilish vendrá en junio: las entradas ya están agotadas para las dos funciones que ofrecerá en el DirecTV Arena Fuente: AP

18- Ficciones made in Argentina

En tira o formato de miniserie, la televisión argentina proyecta algunas ambiciosas ficciones para este año. La primera arranca el lunes 20: Separadas (Pol-Ka-Eltrece) llega con un poderoso elenco coral femenino. De la mano de Pol-Ka también llegará Puerta 7, serie producida para Netflix que se enfocará en los oscuros vínculos entre el fútbol, la política y el delito. HBO, en tanto, estrenará Entre hombres, miniserie policial inspirada en el libro de culto escrito por Germán Maggiori. Y en 2020 veremos otra muestra del mejor fenómeno de continuidad de la historia reciente de la ficción local: la cuarta temporada de El marginal.

19- Llega el huracán Billie Eilish

Todo fue rápido en la carrera de Billie Eilish, y todo lo sigue siendo. Luego de un puñado de singles, la cantante pasó de promesa a revelación consagrada el año pasado con su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Grabado junto a su hermano Finneas (y publicado cuando tenía apenas 17 años), el disco logró vender más de dos millones de copias en Estados Unidos, en un contexto en el que el streaming desplazó a los formatos físicos. A mediados de este año, Billie Eilish se presentará en el DirecTV Arena el 2 y el 3 de junio, dos fechas que agotaron la totalidad de sus tickets en materia de horas.

Guns N´Roses cerrará la séptima edición de Lollapalooza Fuente: Reuters

20- Del gran solista del pop latino a Lollapalooza

Con 48 años recién cumplidos, Ricky Martin sigue marcando el rumbo del pop latino. Sólo en los últimos meses del año el cantante y actor puertorriqueño fue el conductor de la última entrega de los Latin Grammy en Las Vegas, fue padre por cuarta vez y lanzó el single "Cántalo" junto a Residente y Bad Bunny, luego de apoyar las protestas que lograron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. La canción es el motor principal del tour Movimiento, con el que el artista boricua pasará por el Movistar Arena del 27 al 29 de febrero.

El festival Lollapalooza Argentina volverá a tomar por asalto el Hipódromo de San Isidro durante tres días seguidos (del 27 al 29 de marzo), en lo que será su séptima edición en el país. Para esta ocasión, el encuentro creado por Perry Farrell tendrá al rapero Travis Scott, al regreso de The Strokes (en Lolla argentina dieron el show más convocante de su carrera) y a Guns N' Roses como cabezas de cartel de una programación que además contará con varios platos fuertes: Gwen Stefani, Brockhampton, Kacey Musgraves y los regresos de Lana Del Rey (en 2019 editó uno de los mejores discos de la temporada: Norman Fucking Rockwell!, LP y Vampire Weekend. Litto Nebbia, Wos, Duki, Ratones Paranoicos, J Mena, Fabiana Cantilo y El Mató a un Policía Motorizado serán la punta de lanza de la artística local.