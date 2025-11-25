Cuándo se estrena Stranger Things 5 en la Argentina: todo lo que hay que saber

Netflix se prepara para el evento más esperado del año: la quinta y última temporada de Stranger Things. Después de casi una década desde su estreno, los fanáticos esperan con ansias para el desenlace de la historia que cautivó al mundo con su mezcla de ciencia ficción, terror y nostalgia ochentera.

Esta entrega final promete responder a todas las incógnitas que rodean al pueblo de Hawkins y la dimensión alternativa del Upside Down, mientras los protagonistas se enfrentan a la amenaza más grande hasta el momento. La serie se despedirá de una manera particular, puesto que se estrenarán en tres tandas de capítulos, lo que pretende extender la emoción durante un mes clave del año.

La primera parte de Stranger Things 5 se entrena esta semana COURTESY OF NETFLIX

¿Cuándo se estrena la quinta y última temporada de Stranger Things en la Argentina?

El desenlace de la serie se lanzará en tres partes, según el siguiente cronograma:

La primera parte , que incluye los cuatro primeros capítulos, estará disponible el 26 de noviembre .

, que incluye los cuatro primeros capítulos, estará disponible el . La segunda parte , con tres episodios, llegará el 25 de diciembre , coincidiendo con la Navidad.

, con tres episodios, llegará el , coincidiendo con la Navidad. Finalmente, el gran cierre con el último capítulo se podrá ver el 31 de diciembre.

Todos los volúmenes estarán disponibles a las 17 (hora del Pacífico), lo que significa que en la Argentina se estrenarán a partir de las 22. Solo se podrá ver en la plataforma de streaming Netflix.

La elección de estas fechas estratégicas porque coincide con celebraciones con mucho peso, especialmente en Estados Unidos: Día de Acción de Gracias, Navidad y Víspera de Año Nuevo. De esa forma, se busca capitalizar la audiencia durante los feriados.

¿Qué se sabe de Stranger Things 5?

Los primeros cinco minutos de Stranger Things 5

La última temporada se sitúa en el otoño de 1987, un año después de los eventos de la cuarta temporada, lo que desmiente los rumores de un gran salto temporal. La sinopsis oficial detalla que “Hawkins está conmocionado por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un mismo objetivo: encontrar y matar a Vecna”. Sin embargo, el villano ha desaparecido.

Para complicar la misión, el gobierno ha militarizado el pueblo y busca intensamente a Once, quien se ve obligada a esconderse nuevamente. La batalla final se acerca, y con ella, una oscuridad más poderosa que nunca, requiriendo que todo el grupo se una para terminar con la pesadilla.

Noah Schnapp y Millie Bobby Brown señalaron a LA NACION que la quinta y última temporada será “demencial, más grande y más oscura” Photo by StillMoving.Net for Net

Millie Bobby Brown (Once) y Noah Schnapp (Will Byers) adelantaron en una entrevista exclusiva a LA NACION que la quinta y última temporada será “demencial, más grande y más oscura”. Brown afirmó que “todo es mucho más grande y dramático que en la temporada pasada”, y que Once ha ganado una fuerza interior clave para la batalla final. Por su parte, Schnapp aseguró que Will obtendrá respuestas sobre el Upside Down y su conexión.

Ambos coincidieron en que el equilibrio entre la épica aventura y el desarrollo de los personajes es la clave del éxito de la serie. La despedida de sus roles fue muy emotiva: Brown admitió que “no podía parar de llorar”.

¿Cuántos episodios tiene y cuánto duran?

La quinta temporada constará de ocho episodios, distribuidos en las tres partes de estreno. Ya se conocen los títulos de cada episodio, que dan algunos indicios de qué tratará la última entrega de la serie.

A su vez, se confirmó que las duraciones de los capítulos serán extendidas, puesto que se extenderán desde aproximadamente 54 minutos hasta unas tres horas. “Cada capítulo sea el equivalente a una película”, señaló Millie Bobby Brown a este medio.

A continuación, los títulos de los capítulos de Stranger Things 5 y sus duraciones:

The Crawl (El Rastreo): 68 minutos

The Vanishing Of (La desaparición de...): 54 minutos

The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow): 66 minutos

Sorcerer (Hechicero): 83 minutos

Shock Jock (Choque de Jock): dos horas y 15 minutos

Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz): dos horas y 30 minutos

The Bridge (El Puente): dos horas y 40 minutos

The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba): alrededor de tres horas

¿Qué personajes regresan y quiénes son las nuevas incorporaciones?

El elenco completo de la última temporada de Stranger Things NETFLIX

El elenco principal de las temporadas anteriores regresa casi en su totalidad:

Winona Ryder (Joyce Byers)

David Harbour (Jim Hopper)

Millie Bobby Brown (Once)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Noah Schnapp (Will Byers)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Joe Keery (Steve Harrington)

Maya Hawke (Robin Buckley)

Priah Ferguson (Erica Sinclair)

Brett Gelman (Murray)

Jamie Campbell Bower (Vecna)

Cara Buono (Karen Wheeler)

Amybeth McNulty (Vickie)

Entre las nuevas caras, se suman Nell Fisher como la versión adolescente de Holly Wheeler, Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (Teniente Akers). En tanto, se suma la reconocida Linda Hamilton, conocida mayormente por su participación en las películas de la saga Terminator. Ella interpretará a la Doctora Kay, una agente gubernamental con la misión de capturar a Once.

Linda Hamilton se suma al elenco de Stranger Things Netflix

¿Hay personajes que no regresarán en la temporada final?

Para tristeza de muchos fanáticos de la serie, Joseph Quinn no regresará como Eddie Munson. Aunque su personaje murió al final de la cuarta temporada, el actor había especulado sobre un posible retorno. Sin embargo, Matt Duffer, cocreador de la serie, confirmó que “está muerto” y que, debido a su apretada agenda, no hay forma de que participe en la última entrega.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA