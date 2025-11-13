Stranger Things: cuándo se estrena y cómo ver la última temporada de la serie

Ya se palpita la quinta temporada de Stranger Things, una de las series de Netflix más vistas en la historia de la plataforma de streaming. Se trata de sus últimos capítulos, en los cuales se podrá ver su desenlace y se develarán todos los misterios de este programa de ciencia ficción. De todos modos, estos se lanzarán en partes, con semanas de diferencia. En ese sentido, hay muchos interesados en saber cuándo se estrena y cómo se puede ver.

En la primera temporada de la serie se relata la desaparición de Will Byers en el pueblo de Hawkings y cómo sus amigos ―Mike, Dustin y Lucas― intentan encontrarlo. En el proceso se encuentran a una niña muy especial que se llama Once. A lo largo de la trama, surgen varios misterios que revelan experimentos secretos y fuerzas sobrenaturales. Ante ello, junto a otros personajes se enfrentan a las amenazas del Upside Down. Ahora queda saber qué ocurre con los niños y si podrán vencer a Vecna.

Los primeros cinco minutos de Stranger Things 5

En la previa del lanzamiento de los primeros capítulos, Netflix publicó los primeros cinco minutos de la nueva temporada. En este clip, se puede ver el tiempo que pasó Will en el Upside Down.

Cuándo se estrena y cómo ver Stranger Things

El desenlace de la serie se podrá ver a fines de este año, pero será en partes. No es la primera vez que la plataforma hace el estreno de una de sus series originales de este modo, en especial la última temporada. Un ejemplo es The Crown, que su última temporada fue dividida en dos. De todos modos, es la primera vez que lo hace con la creación de los hermanos Duffer.

Las fechas de estreno de Stranger Things 5 Instagram

En esta ocasión, consistirá en tres partes, en que primero saldrán cuatro capítulos, luego tres y por último, el final. A continuación, el cronograma de estreno de la quinta temporada de Stranger Things:

Primera parte: 26 de noviembre.

Segunda parte: 25 de diciembre.

Final: 31 de diciembre.

Desde la plataforma indicaron que cada volumen se lanza a las 17 (hora del Pacífico) y solo se podrá ver en Netflix. Por la diferencia horaria, en la Argentina estarán disponibles desde las 22.

A muchos les llamó la atención la elección de fechas para el lanzamiento de Stranger Things 5, pero tiene una explicación. La primera parte se estrenará el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. En tanto, las otras saldrán el día de Navidad y la víspera de Año Nuevo.

La última temporada de la serie se podrá ver por streaming a través de Netflix. En ese sentido, solamente las personas que cuentan con una subscripción en esta plataforma tendrán acceso a ella.

Qué se sabe hasta ahora de Stranger Things 5

Todo lo que se sabe de la última temporada de Stranger Things Foto: Netflix

Esta última temporada estará situada en el otoño de 1987, un año después de donde quedó la cuarta. Por lo tanto, no habrá un gran salto temporal como se especulaba.

“Hawkins está conmocionado por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un mismo objetivo: encontrar y matar a Vecna”, detalla la sinopsis oficial. Y agrega: “Pero ha desaparecido; se desconocen su paradero y sus planes. Para complicar su misión, el gobierno ha puesto el pueblo en cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Once, obligándola a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también lo hace un temor profundo y familiar. La batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y mortal que cualquier otra a la que se hayan enfrentado antes. Para poner fin a esta pesadilla, necesitarán que todos, el grupo completo, se unan una última vez”.

Además de que sus personajes tan queridos, se espera que haya nuevos y que otros secundarios tomen mayor protagonismo. Este es el caso de Holly, la hermana menor de Mike y Nancy Wheeler.

Se espera que en la última temporada se develen todos los misterios sobre el Upside Down (Foto: Netflix)

A su vez, ya se conocen los nombres de todos los capítulos de Stranger Things y la duración de cada uno de los episodios, van desde aproximadamente 54 minutos hasta 3 horas: