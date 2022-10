escuchar

Los 8 escalones del millón (eltrece) es uno de los programas más vistos en la actualidad y, por ende, cada vez son más las personas que desean participar. Para hacerlo, deben entrar al sitio web del canal, cargar sus datos en un formulario y esperar a que alguien los llame. Aunque son muchos los que se animan a inscribirse por su cuenta, otros son apremiados por sus familiares o conocidos. En el caso de la ganadora de los dos millones del martes, fue al concurso obligada y, al obtener el ansiado premio, realizó una gran promesa.

Los 8 escalones: la obligaron a anotarse, ganó dos millones e hizo una impensada promesa

El martes por la tarde, una nueva tanda de valientes se animó a poner a prueba sus conocimientos frente a la multitudinaria audiencia del ciclo conducido por Guido Kaczka. Entre ellos, estaba Cristina, una licenciada de 35 años que deseaba el millón para poder invertir en su emprendimiento de pastas veganas.

Poco a poco, avanzó de manera casi perfecta y logró alcanzar el punto más alto de la competencia. Allí se enfrentó a Martín, el otro finalista. Al responder correctamente una consigna presentada por el periodista Santiago do Rego sobre cómo estaba compuesto el centro de la Tierra, el conductor coronó a la treintañera como la ganadora.

Cristina se enfrentó con Leticia en la final del martes por la tarde captura de video

Intrigado sobre cómo había llegado al programa, le preguntó: “Cristina, ¿una idea tuya anotarte acá?”. Con mucha sinceridad, reveló: “No, yo tengo un sobrino que ve siempre el programa. Se llama Agustín y él me mandó un mensaje”. Asimismo, detalló que el adolescente es fanático del ciclo de eltrece y que, una tarde, le pidió que participara porque estaba seguro de que le iba a ir bien.

No obstante, ella no siempre estuvo convencida de hacerlo. “Y yo le dije que me daba cosa, que no. Pero me dijo ‘si, anotate que vas a ganar’”, agregó. Una vez que la llamaron desde la producción, decidió aceptar la invitación y participó, con tan buena suerte, que ganó. Mientras celebrara su rotunda victoria, el conductor le recordó el importante papel que jugó su sobrino y, tras reflexionar, dijo, con una sonrisa: “Le voy a tener que dar una parte de regalo”.

La ganadora de Los 8 escalones del millón deseaba el premio para invertir en su emprendimiento culinario captura de video

Aunque en un principio dudó sobre si ir o no, una vez con el cheque del millón de pesos en la mano, se quedó con ganas de más y aceptó la invitación de Kaczka para regresar en la siguiente vuelta. Así, el martes a la noche, volvió a dar el presente entre los nuevos participantes.

La secuencia de la primera edición se repitió y, a medida que pasaban los minutos, Cristina se encontraba cada vez más alto. Finalmente, llegó al octavo escalón, en donde se encontró cara a cara con Leticia, que deseaba el premio para poder irse de viaje a Italia con su mamá.

La ganadora aceptó regresar una tercera vez captura de video

Una vez iniciada la última ronda de preguntas, ambas participantes acumularon varias luces rojas con cada una de sus respuestas erróneas. Sin embargo, pasada la mitad, la emprendedora logró sacar ventaja, nuevamente, ganó el millón y se fue con la promesa de volver una tercera vez.

LA NACION