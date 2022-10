La mamá de Andy Kusnetzoff, el curioso motivo de la reconciliación del conductor con Marina Calabró

escuchar

La ceremonia de los Martín Fierro a lo mejor de la radio dejó varias polémicas, algunos reencuentros fallidos y una reconciliación. La feliz noticia llegó de la mano de Andy Kusnetzoff y Marina Calabró y el motivo del acercamiento fue ni más ni menos que un pedido expreso de la mamá del conductor de PH: Podemos Hablar. Así, con el Goldencenter de Parque Norte como escenario, los hasta hace unos días “enemigos íntimos” limaron asperezas, aunque de forma más bien superficial.

“Primicia para Intrusos: me amigué con Andy Kuznetsoff”, disparó la columnista de Jorge Lanata durante un móvil con el ciclo de chimentos de América. En ese momento, Calabró recordó que lo que los enfrentó fue su análisis sobre la calidad de invitados del programa de Telefe: hace un tiempo dijo que hay invitados “de primera” y “de segunda”, que unos son más importantes que otros, y calificó la selección de “mega cuarta”.

Luego de soltar una carcajada, la periodista compartió lo que denominó “cuadro de situación”: en ese momento contó que el conductor se acercó y le dijo: “Marina, yo sé que vos me odiás, me bardeás”. “¿Sabés que pasa? -le respondió ella- Gonzalito Vázquez me dijo que un productor le dijo que yo era invitada de segunda”. “¿Y por eso me pegás a mí?”, cuestionó el exCQC. “‘Sí, por eso’, le dije. Y además porque el programa no me había gustado, digamos todo”, aseveró.

Luego del ida y vuelta, Calabró explicó que Andy le dijo que su mamá sufre con el enfrentamiento y para saldar las diferencias, se sacaron una foto para dejarla tranquila. “Mandale un audio a mi mamá y prometele que no me vas a hostigar”, le pidió además el conductor. Y la hija de la Coca y Juan Carlos Calabró accedió con buena onda. “¿Esto significa que vas a volver a PH?”, le preguntó entonces el movilero de Intrusos. “¡No, estamos lejos de volver a PH. Pero Chiche, que es la mamá de Andy, nos amigó”, sumó la periodista de 8.30 AM, de LN+.

Con la versión de uno de los protagonistas, el cronista de Intrusos fue a buscar la otra campana. “Tuve una gran reconciliación con Marina Calabró”, confirmó Kusnetzoff. “Yo le dije: ‘Vos me podés matar a mí, no hay problema, pero mi vieja sufre porque te escucha’. Le dejó un mensaje. Estuvo divina. Fue un gran momento”, contó.

De vuelta en el piso y con Calabró en el móvil del programa de la tarde de América TV, la panelista contó más detalles del asunto. “A mí me invocás a tu madre y yo pienso en Coca automáticamente”, se sinceró. “Imaginate si es Coca la que está sufriendo, ¿cómo no voy a claudicar? Bajé todas las banderas, entregué todos los trapos y bueno, qué va a hacer”, confió. “Me estoy quedando sin enemigos”, se lamentó de inmediato.

Calabró contó entonces que el cruce se dio en un momento en el que estaba saludando amigos y conocidos por el salón de la gala y se dio con Andy un cruce de miradas. “Entonces yo le sonrío y lo saludo, porque si voy a dejar de saludar a todos lo que les hice una crítica impiadosa había medio salón al que no podía saludar ”, dijo con gracia. “Yo saludo igual y a lo sumo que sea el otro el que me de vuelta la cara”, bromeó.

Luego de recordar el divertido diálogo y asegurar que pese al acercamiento ratifica su crítica al programa de Telefe, Calabró reconoció que se enojó por lo que contó Váquez y que sentirse de segunda no le gustó nada. “Ahí es donde uno tiene que hacer autocrítica y no vale la pena el punto fijo. Cuando merecen, un comentario profesional será dado, pero que no sea personal la cosa. Esto para mí es lo importante”, completó.

Para completar el tema de sus enfrentamientos, Calabró reconoció por un lado que la volvieron a invitar a PH y que “lo está pensando”, y también contó cómo vivió la mención que hizo Mirtha Legrand el sábado pasado de las periodistas que trabajan con Jorge Lanata. “Fue genial. Le dijo a Lanata ´ay, esas chicas tan inteligentes que trabajan con vos, que no recuerdo todos los nombres´. Entonces yo ahí automáticamente digo: ´Mi nombre seguro lo recuerda, con lo cual de la lista de chicas inteligentes me excluyó´”, repasó la panelista. “Después me mandó un beso, estuvo re amorosa. Y sí es verdad que he recompuesto relación con Marcela Tinayre y con Nacho Viale y eso, más allá de todo chiste, me tiene súper contenta porque son afectos entrañables de la familia”, completó.

