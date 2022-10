Ganó 6 millones en Los 8 escalones, pero decidió abandonar el programa por un impensado motivo

escuchar

Un concursante de Los 8 escalones del millón (Eltrece) se consagró ganador de cuatro ediciones seguidas y solo se equivocó en dos preguntas de dos programas. Pero, entre lágrimas, decidió no arriesgar su suerte y abandonar la competencia: “Me va a dar un infarto”. Ante esto, tuvo un gesto con una compañera que se llevó el aplauso de todos.

Jorge contestó bien una pregunta y se consagró ganador del día, al igual que lo hizo durante tres jornadas anteriores. De esta manera, ganó 6 millones de pesos.

“Es un hombre récord”, aseveró Guido Kaczka. “No solo por los millones, sino por las veces que ganó, una más que el resto. Y sin equivocaciones”, agregó. Al escucharlo, Martín Liberman -miembro del jurado- precisó: “Ganaste 4 programas sin equivocarte nunca, en dos finales tuviste un solo error. Sos el récord en un año y medio de programa”.

Ganó seis millones, pero decidió retirarse de la competencia.

Antes de que el presentador pudiera preguntarle si quería volver al programa, el concursante advirtió: “Me voy a anticipar a vos. Esto es algo impensado. Ni en el mejor de los sueños me imaginé que iba a llegar acá. El deseo de seguir está, pero la tensión es muy grande y hasta acá llegué”. Además, le expresó a su pareja que se acercó a abrazarlo para celebrar: “Me va a dar un infarto”.

Sin poder contener las lágrimas por la emoción de la victoria, Jorge expresó: “Aproveché la oportunidad que me dieron. Les agradezco mucho, infinitamente. Fue terriblemente bueno esto que me pasó, después de tantas malas. Es increíble. Pero no vuelvo, cedo mi lugar”. Ante esto, le dio la chance de seguir en el juego a la mujer con la que llegó hasta la final.

El concurso de Los 8 escalones del millón ocasiona muchas situaciones de tensión entre los participantes, ante el suspenso de conocer si la respuesta que eligieron será la acertada a la pregunta planteada. Un caso ejemplo de esto fue el caso de Máximo, un hombre que no pudo evitar reír frente a la mirada de todos los asistentes y desconcertó al propio Kaczka.

El concursante consiguió avanzar hasta el séptimo escalón que lo distanciaba a una última ronda de preguntas de consagrarse como ganador del millón y medio de pesos. Al responder correctamente sobre cine, logró su objetivo.

Pero, al escuchar que acertó y sentir la mirada fija del conductor sobre él, no pudo contener la risa: “No me mires así”, le pidió y, acto seguido, comenzó con una risa peculiar que contagió a todos los asistentes al programa. “Pero es una situación particular del juego. Sabés lo que ocurrió, ¿no?”, lo cuestionó Guido.

Tras un par de segundos, terminó de comprender que lo único que lo separaba del abultado cheque era la última ronda de preguntas, que lo consagró como ganador. Luego de celebrar bañado en una lluvia de papeles dorados, caminó con el conductor hasta el primer escalón, donde anunció su decisión de no continuar en el programa.

En el camino, dejó escapar varias carcajadas más. “¿De qué te reís?”, le consultó, divertido, Kaczka y volvió a hacer hincapié en lo particular de su risa.

