Cristian Romero fue contundente sobre la posibilidad de que Paulo Dybala llegue al Mundial Qatar 2022

El mediocampista Paulo Dybala sufrió una lesión luego de ejecutar el penal que le dio la victoria a Roma ante Lecce el fin de semana. A poco más de un mes para que comience el Mundial de Qatar, la cadena Sky Sport de Italia confirmó que el argentino sufrió un desgarro en el recto femoral de la pierna izquierda. En este sentido, Cristian “Cuti” Romero, defensor de la selección argentina, se expresó al respecto y mostró mucho pesimismo.

"TRISTE POR PAULO, QUE CREO QUE NO LLEGA. FIDEO VA A LLEGAR", comentó Cuti Romero sobre las lesiones de Dybala y Di María. pic.twitter.com/VW7U6QR9GM — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 12, 2022

Tras la contundente victoria ante el Frankfurt 3 a 2 por la Champions League este miércoles, el Tottenham quedó como único líder del Grupo D con 7 unidades. Finalizado el encuentro, Cristian Romero brindó una entrevista a la cadena ESPN y habló sobre las últimas lesiones que preocuparon a los hinchas de la selección argentina.

Paulo Dybala ejecuta el penal contra el Lecce y se lesiona en el acto (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) VINCENZO PINTO - AFP

“Un poco triste por Paulo (Dybala), que creo que no llega. No hablé con él, pero creo que debe estar muy mal y le deseo pronta recuperación. El ‘Fideo’ (Di María) va a llegar por lo que he visto y he hablado con los compañeros. Y Leo (Messi) creo que está bien”, señaló el defensor en diálogo con ESPN y sorprendió a más de uno.

Paulo Dybala salió lamentándose por la lesión que lo podría marginar del Mundial de Qatar 2022 (Photo by Silvia Lore/Getty Images) SILVIA LORE - Getty Images Europe

A su vez, agregó: “Por un lado, estoy contento, y por el otro triste por Paulo, porque creo que no llega. Es duro porque es un jugador muy importante. Todos saben lo que es futbolísticamente e internamente al grupo lo hace bien. Es una persona muy positiva, le da calidad al juego a Argentina: más allá de que es titular, cada vez que le ha tocado ha marcado la diferencia, es una baja muy importante”.

Cabe resaltar que la lesión en el recto femoral de la pierna izquierda le podría demandar entre 30 y 40 días de recuperación, según indicó el medio Sky Sport.

El 21 de octubre, Lionel Scaloni tendrá que presentar la nómina de 35 jugadores que podrán ser convocados a la próxima cita mundialista. Para entregar la lista final de 26 futbolistas tendrá como fecha límite el lunes 14 de noviembre. El último amistoso de la Argentina será el 16 de noviembre, ante Emiratos Árabes Unidos, seleccionado dirigido por el argentino Rodolfo Arruabarrena.

Cómo fue la lesión de Paulo Dybala

Las alarmas por Dybala se dispararon el domingo, una hora después de finalizado el partido, con las declaraciones de su DT, José Mourinho: “La lesión parece muy grave. Diría que mala, pero sinceramente después de hablar con Paulo... No soy médico, pero me parece muy mala, no creo que pueda volver a jugar antes de 2023″.

En un primer momento, se pensó que el entrenador ya lo estaba descartando para el Mundial, pero su referencia era por el calendario de Roma para este año, que como ya se dijo, finalizará el 13 de noviembre.

El lamento de Paulo Dybala tras la lesión. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) VINCENZO PINTO - AFP

Para mayor sorpresa, Dybala se lesionó cuando ejecutó el penal del segundo gol de Roma en el estadio Olímpico. Ni siquiera lo festejó. Inmediatamente después de despachar el remate de zurda, se tomó el músculo femoral izquierdo y dio unos pasos con dificultad, mientras los compañeros que se acercaban a saludarlo veían de cerca su cara de preocupación.

LA NACION