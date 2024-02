escuchar

El programa de Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) celebró su gran final este miércoles 31 de enero y, por primera vez, sucedió algo inédito en el ciclo conducido por Guido Kaczka: contó con tres finalistas en lugar de dos. Se trató de Ludmila, Ignacio y Santiago, al quedar por fuera de la competencia Iván. Finalmente, uno de ellos se llevó el premio mayor de 10 millones de pesos.

Santiago se consagró ganador de Los 8 escalones de los tres millones este miércoles 31 de enero y se llevó un total de 10 millones de pesos. La última pregunta la realizó Marina Calabró, en la categoría de actualidad internacional: ¿en qué país de América asesinaron el pasado 17 de enero a un fiscal especializado en temas de corrupción y crimen organizado?

Entre las opciones, la periodista detalló que se encontraban Colombia, Ecuador, Estados Unidos y El Salvador. Los tres finalistas se mostraron seguros ante su elección y los tres se inclinaron por la correcta. Así, Santiago ganó la competencia y se llevó el premio mayor de 10 millones de pesos. Posteriormente, Guido Kaczka anunció la presencia de un segundo cheque, con un valor de 15 millones de pesos, que se sumó a la cifra inicial.

“Santiago, el hombre que quiere ser presidente, que estudia política, es el máximo ganador, con 25 millones de pesos”, advirtió el conductor del ciclo de eltrece. El campeón se mostró visiblemente emocionado y agregó: “Muchas gracias a todos por la oportunidad. Quiero compartirlo con mi familia y con mis amigos. Es un programa que me cambió la vida, que me sirvió para ayudar a mis viejos en todo lo que hacen, porque estoy muy unido a mi familia”.

La revelación de Guido Kaczka acerca de lo que sucede entre bambalinas en Los 8 escalones

Guido Kaczka asistió como invitado especial al primer programa del año 2024 de Mirtha Legrand, junto a Adrián Suar, Maggie Civantos y Muriel Santa Ana. En la mesaza frente a la diva, el conductor de Los 8 escalones reveló las intimidades del ciclo que presenta y contó qué sucede entre bambalinas.

Los 8 escalones es un programa que no solo se centra en la competencia. Desde que salió por primera vez al aire hace tres años, se convirtió en un espacio en el que los participantes cuentan sus historias y experiencias de vida, al soñar con qué harían con el dinero en caso de llevarse el premio mayor.

Guido Kaczka reconoció en el ciclo de Mirtha Legrand que le suelen emocionar estas historias, aunque también señaló que no todo siempre es de color de rosa. “Alguna vez alguien discutió. Salieron un par al aire”, apuntó.

Con respecto a la estructura del programa, el conductor relató. “Hay un equipo grande que arma las preguntas y yo también me meto. Me gusta el tema de elegir las preguntas y la onda de cada una”, advirtió. Y reconoció ante la Chiqui que, en algún momento, falló alguna: “Sí, nos equivocamos. Yo me acuerdo de los primeros Escalones que, alguna vez, nos equivocamos. Pero bueno, pensá en el volumen, en la cantidad de preguntas…”.