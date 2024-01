escuchar

En los últimos días, Flor Vigna protagonizó uno de los primeros escándalos del 2024 del mundo del espectáculo. La bailarina y cantante enfrentó como jurado a su reemplazante en la pista, Noelia Marzol, y la acusó de no “haber tenido código”, ya que presuntamente en el pasado ambas salieron con la misma persona. La bomba estalló y la repercusión fue tal que más tarde -entre lágrimas- pidió disculpas en redes sociales. Sin embargo, los vestigios de esta pelea dejó un fuerte rumor en el que se señala a la ex Combate como la tercera en discordia de una reconocida figura.

La vida amorosa de Flor Vigna volvió a ser tema de interés, luego que ella misma se refiriera a una relación pasada que compartió con Noelia Marzol. Esta información, difundida en vivo en el Bailando (América), no le cayó bien a la participante, quien pidió respeto ante la presencia de su pareja e hijos en el estudio. No obstante, el tema siguió vigente con detalles de la actual novia de Luciano Castro.

Con el paso de las horas, Vigna se arrepintió y pidió disculpas en privado y en público en redes sociales. Sine embargo, pese a que ambas partes quisieron que el tema terminara, eso no sucedió ya que Mimi Alvarado en El debate del Bailando (América) recogió el guante y apuntó contra la exnovia de Nico Occhiato. “Es medio arriesgada cuando hace esas cosas porque ella tiene varios muertos en el placard. El día que se conozca eso va a correr sangre”, lanzó.

Ante la gran intriga de sus compañeros de ciclo, Mimi dejó en claro que no daría nombres propios: “Yo no puedo dar nombres pero hay uno que es un ‘muertazo’. Ella es muy valiente diciendo lo de los picaflor porque ella…”. Y dio un dato importante sobre el hombre en cuestión: “Es del mundo espectáculo”. Pero el detalle que, según la panelista, es un “bombazo”, es porque el involucrado está casado.

Flor Vigna apuntó contra Noelia Marzol (Foto: Instagram/@florvigna)

Para concluir, le lanzó una advertencia a Flor: “Yo creo que tiene que tener mucho cuidadito con lo que anda diciendo. Yo creo que ella no es ejemplo de nada”. Ahora, se mantiene la incógnita acerca de la identidad de esta persona. Por su parte, Vigna se mantuvo en silencio y no hizo declaraciones al respecto.

La nueva canción de Flor Vigna con la que apunta a Nico Occhiato

“Picaflor” es el último lanzamiento musical de Flor Vigna. El estreno fue el 24 de enero, apenas unos días después que su expareja, Nico Occhiato, blanqueara su romance con Flor Jazmín Peña, quienes fueron pareja en la pista de Bailando (eltrece) en 2019. De allí surgiría el nombre de la canción, tras la coincidencia de cómo se llaman tanto la actual pareja como la ex del dueño de Luzu TV.

El tema relata lo que atravesó la intérprete en una relación pasada, en la que un hombre mantuvo diversas relaciones en simultáneo. “Sos un picaflor, te gusta jugar a las flores”, es una e las frases para ejemplificar esto.

Lo cierto es la cantante no negó que fue creada en relación con su expareja. “Antes de lanzar el tema, hablé con Nico y le pregunté si tenía problemas con que saque el tema. Se cagó de risa, me dijo: ‘Ojalá que le vaya increíble’. Me lo avaló”, contó en la pista del Bailando y aseguró que él no fue la única inspiración para componer la canción.