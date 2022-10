Los anillos del poder: cómo reaccionó Charlie Vickers cuando se enteró de que interpretaba al villano

escuchar

Charlie Vickers inició su carrera en la actuación en 2018 como parte de una serie que tuvo una buena crítica del público. Sin embargo, su popularidad y fama incrementarían tras ser invitado para formar parte de El señor de los Anillos: Los anillos del poder, producción donde interpreta a Sauron. Esto fue algo que generó en él una gran reacción.

Se debe tener en cuenta que la famosa producción El señor de los Anillos: Los anillos del poder es una precuela de la película El Hobbit y El Señor de los Anillos las cuales se convirtieron rápidamente en las preferidas del público.

En el El señor de los Anillos: Los anillos del poder aparece un personaje llamado Sauron cuya apariencia ha sorprendido a muchas personas debido a que es representado como un ojo, pues es la forma que adquirió tras su primera gran derrota. Precisamente, el personaje Sauron es interpretado por el actor Charlie Vickers cuya reacción, al enterarse del papel que realizaba, sorprendió a más de uno.

Charlie Vickers y su reacción cuando supo a quien interpretaría

De acuerdo a Screenrant, en el final de la primera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del poder, se observa que el personaje Halbrand es realmente el Señor Oscuro Sauron que se encuentra dentro de un disfraz.

Charlie Vickers en una escena de El señor de los anillos: Los anillos del poder Amazon Studios

El citado medio indica que el actor no sabía cuál era realmente la identidad del personaje que interpretaba. Por ello, Charlie Vickers dio a conocer cómo se sintió al descubrir la verdad.

La sorpresa fue tan grande que incluso el actor dijo sentirse honrado por tener ese papel y sintió gran responsabilidad al tener que interpretar a ese personaje.

“Fue genial porque fue bueno saber que el personaje tenía mucho planeado para él. Pero para ser honesto, sentí un peso de responsabilidad y una verdadera sensación de privilegio. Y fue increíble poder interpretar a este personaje en esta etapa de su viaje”, expresó.

Asimismo, dijo que se dedicó a aprender todo respecto al personaje y tuvo mucho cuidado al momento de interpretarlo. “Pero fue más emocionante y excitante que cualquier otra cosa”, agregó.

¿De qué trata El señor de los Anillos: Los anillos del poder?

La historia de la Tierra Media se remonta a miles de años previo a los hechos de las películas de Peter Jackson. En esta ocasión, la serie de Los anillos de poder se ubicará en la Segunda Edad del Sol, centrándose en el intento de Sauron de someter a la Tierra Media.

Después de la captura de Morgoth al final de la Primera Edad, el mundo se encontraba en relativa paz. Los elfos, humanos, enanos y hobbits vivían en armonía, pero un mal estaba por surgir, pues Sauron, el aprendiz del Valar oscuro, había quedado libre y empezó a planificar la conquista de la humanidad.

Charlie Vickers ha logrado tener muchos fans con el estreno de la serie de Amazon Amazon Studios

El reparte de El señor de los Anillos: Los anillos del poder

Dentro del reparto de El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder estarán las versiones jóvenes de algunos personajes que se nos han introducido en la películas originales, como Galadriel y Elrond, pero también habrán otros nombres de los libros y propios de la serie.

Además, se podrán ver diferentes razas de elfos y los hobbits pelosos, los cuales no aparecieron en las películas de “Lord of the Rings”.

El Comercio (Perú)