La serie de Netflix sobre el misterio de una familia que desconcierta a los vecinos de una comunidad de Estados Unidos

La serie que produjo Ryan Murphy, el creador detrás de la última tendencia de Netflix sobre Jeffrey Dahmer, cuenta la historia de Derek y María Broaddus, quienes creían que habían adquirido la casa de sus sueños, pero vivieron una pesadilla. En 2014, la familia se mudó a su nuevo hogar en 657 Boulevard, Nueva Jersey, y pronto empezaron a recibir diferentes cartas firmadas por alguien que se hacía llamar The Watcher, quien conocía muchos escabrosos detalles. Ahora, los vecinos de esta comunidad se abrieron y contaron sus percepciones sobre aquellas misivas.

El nuevo drama de Netflix, que está dividido en siete partes, se basa en la historia de María y Derek Broaddus que adquirieron su antigua casa en el 657 Boulevard. Al principio, les parecía que habían logrado una gran transacción, una propiedad de seis dormitorios en Westfield por 1,3 millones de dólares, pero apenas unos días después la primera nota llegó. Esa persona sabía detalles íntimos de su vida, de la casa y hacía advertencias aterradoras, como que si a los niños que bajaban al sótano nadie los oiría gritar porque “no querían hacer que 657 Boulevard se enoje”.

Aunque a lo largo de los años algunos vecinos se han ido, otros estuvieron ahí en ese momento y permitieron reconstruir la verdadera historia, mucho más allá de lo que se verá en pantalla. El medio The Sun recopiló varios de sus testimonios.

La casa es donde la familia Broaddus recibió cartas amenazadoras Adam Gray/SWNS para The US Sun

Kimberly Sorrentino ha vivido en el Bulevar durante 30 años y vio a los antiguos dueños de la propiedad (antes de los Broaddus): “Era una casa de locos. Una casa de solteros antes de ser privada”, afirmó. Cuando la vio a la venta, no notó nada fuera de lo habitual: “Pensé que era un buen precio”, dijo. A pesar de la serie en puerta, la mujer no le ve nada aterrador a la historia: “Diría que los robos de coches en esta ciudad son mucho más serios que The Watcher”.

La de Kimberly fue una opinión popular porque una vecina expresó su visión y aseguró que tampoco le preocupaba la serie. Ella participó en las pruebas de ADN voluntarias como parte de la investigación de las misteriosas cartas: “Vinieron dos detectives... y yo sabía que no formaba parte de nada, pero era extraño”, recuerda.

En general, los miembros de la comunidad tuvieron reacciones encontradas cuando se enteraron de que su historia estaría en una producción de Netflix: “Probablemente será mucho más dramático que la historia real”, dijo el miércoles una empleada de un salón de belleza al medio citado. “La gente no ha oído hablar de ella”, remató otro.

Además, una mujer insistió en que Westfield, con una población de poco menos de 30.000 habitantes, es una “pequeña ciudad feliz”.

Aunque no están conmocionados por la producción, varios residentes y miembros de la comunidad fueron testigos de cómo pasaban los camiones de noticieros cuando las cartas fueron parte de la cobertura. Una mujer que cenaba con su madre y su hija en Vicki’s Diner “se sintió mal” por la familia en ese momento. “Creo que era alguien bromeando”, dijo sobre las misteriosas notas. Mientras tanto, las nuevas generaciones son mucho más relajadas. Su hija, Eve Crandall, agregó que planeaba organizar una fiesta para ver la serie de Netflix.

La nueva serie The Watcher de Netflix está basada en un caso de la vida real

¿Qué pasó con Derek y Maria Broaddus de The Watcher?

De acuerdo con los reportes de la historia real, la primera carta llegó al buzón de los Broaddus dirigida “al nuevo dueño”, donde le decían que la habían conseguido de forma injusta y lo acusaba de destruirla con sus renovaciones. The Watcher escribió que su abuelo vigilaba la propiedad en los años 20, su padre en los 60 y ahora le tocaba a él, mientras alegaba que sus muros escondían algo oscuro.

Derek también habría recibido una con muchas amenazas: “Tal vez algo tan simple como una enfermedad leve que nunca parece desaparecer pero que te hace sentir mal día tras día tras día tras día. Tal vez la misteriosa muerte de una mascota. Los seres queridos mueren repentinamente. Chocan aviones, coches y bicicletas. Los huesos se rompen”.

Con los mensajes inquietantes, llamaron a la Policía, pero no había pistas concretas y no podían tomar acciones. Los Broaddus decidieron hacer su investigación y contactaron a antiguos propietarios, quienes les confirmaron que sí habían recibido cartas similares, pero no tan agresivas. Luego el temor los invadió y se mudaron de nuevo, sin conocer quien se escondía tras la firma de The Watcher.

Cuando la noticia se volvió nacional, incluso varios detectives se sumaron a la búsqueda, pero no hallaron nada. Según Newsweek, María tuvo síntomas de estrés postraumático por lo que decían esas cartas.

Finalmente, en 2016, los Broaddus consiguieron a alguien para rentar la casa. En 2019, se deshicieron de ella y la vendieron por 400.000 dólares, un precio mucho menor al que habían pagado.

