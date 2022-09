Elon Musk arremetió contra la serie Los Anillos de Poder: “Tolkien se está revolcando en su tumba”

El empresario sudafricano, Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, criticó el reciente estreno de Los Anillos de Poder, la serie inspirada en el universo de El señor de los anillos. El magnate dijo: “Tolkien se está revolcando en su tumba”.

Por medio de Twitter, el empresario no dudo en expresar su opinión sobre la serie, basada en los libros del escritor británico J. R. R. Tolkien, pues consideró que algunos de los personajes masculinos “son cobardes, idiotas o ambos”; sin embargo, no todo le pareció malo, pues elogió al personaje de Galadriel, interpretada por la actriz Morfydd Clark.

Elon Musk apuntó contra la serie en su Twitter

“Casi todos los personajes masculinos hasta ahora son cobardes, idiotas o ambos. Solo Galadriel es valiente, inteligente y agradable”, dijo Musk. Asimismo, en otro tuit compartió una imagen de un supuesto usuario alabando la serie, pues consideró que “el 90% de mis comentarios son bots”.

Los anillos de poder divide opiniones

“La mejor parte de fue cuando me quedé dormido”, “dos capítulos y ya necesito que salga el tercero”, “no pensé que me decepcionara tanto” y “la verdad me gustó”, son muestra de lo controversial que han resultado los primeros dos capítulos de la serie El señor de los anillos.

Su posteo generó un gran debate en Twitter

En redes sociales se ha polarizado la opinión sobre esta producción que se ubica mucho tiempo atrás de los acontecimientos mostrados en El Hobbit y la trilogía original, mostrando el forjado de los anillos, que se convertirían en el deseo de varios.

Durante los ocho episodios que conforman El señor de los anillos: los anillos de poder, difundida por Amazon Prime Video aparecerán personajes ya conocidos por los fans del escritor J.R.R Tolkien como Isildor y Sauron.

Conceptos claves para entender el universo

“Para mí, lo primero es el nombre, y luego le sigue la historia”. Si esta era una de las máximas del propio J. R. R. Tolkien, el creador de la Tierra Media, es evidente que vocabulario y lenguas que creó el autor de El Señor de los Anillos son parte esencial para comprender, en toda su dimensión, su apasionante relato y su épico universo de magia y fantasía.

Muchos de esos términos ya son familiares para el gran público, no solo por las novelas leídas por miles de millones de personas durante varias generaciones, sino también por las dos trilogías cinematográficas dirigidas por Peter Jackson. Pero ahora, con motivo del estreno en Amazon Prime Video de la serie El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, es justo y necesario revisar la terminología esencial del universo Tolkien.

Amazon invirtió una gran suma de dinero en la producción de Los anillos del poder Amazon Prime Video

Elfos Silvanos

Se trata de un pueblo élfico que vive al norte de Rhovanion, en la Tierra Media. Son mencionados varias veces en las obras de Tolkien, pero no aparecieron como tal, no recibiendo el mismo tipo de atención que otras razas de la Tierra Media. De ahí, que la ficción haya decidido crear al personaje de Arondir, encarnado por Ismael Cruz Córdova. Los elfos silvanos, según Tolkien, están separados de los demás y dispersos en múltiples mundos.

Aquellos que llegaron a la Tierra Media tienen una profunda conexión con la naturaleza, razón por la cual Arondir lleva un peto de madera con un espíritu de árbol tallado en él. Lo que sobrevive de los silvanos en la Segunda Edad se convierte en parte de Lorien, la zona que gobierna Galadriel en El Señor de los Anillos.

Valinor

Aunque los elfos que han aparecido en todas las películas basadas en la obra de Tolkien vivían en la Tierra Media, realmente proceden de otra región. Según relatan los libros, los elfos emigraron a la Tierra Media desde un reino lejano llamado Valinor, un lugar enorme con múltiples ciudades y sus propias construcciones separadas del tiempo y de la vida. Se trata del reino que fundaron los Valar, los seres espirituales que están en la génesis del universo de Tolkien, en el continente de Aman.

Los elfos se vieron obligados a abandonar Valinor cuando los dos árboles que eran la fuente de vida de la región fueron destruidos por la araña gigante Ungoliant y por Morgoth, un antiguo valar, se cuenta que el más poderoso de todos ellos, que se reveló contra sus pares y se convirtió en el primer Señor Oscuro. Ungoliant era la progenitora de Shelob, la araña gigante que casi mata a Bilbo y Frodo en El Hobbit y El Señor de los Anillos. En la trilogía original, Valinor se convirtió en el lugar al que los elfos desean regresar y los barcos de Bilbo, Frodo y los demás viajan a hacia allí al final del filme.

Los anillos del poder se estrenó con dos episodios en Prime Video Amazon Prime Video

Númenor

Además de la ciudad blanca de Gondor y la tierra de los caballeros llamada Rohan, hubo otro reino de los humanos de donde procedían los antepasados de Aragorn, llamado Númenor. Es una enorme isla en forma de estrella, la cual fue hogar de los hombres que vivieron mucho más que la mayoría de sus contemporáneos y pudieron construir vínculos duraderos con los elfos y los enanos.

Como sucede con Aragorn, muchas de estas personas tienen un espíritu gallardo y dotes de líderes. Los humanos de Númenor no son como los del resto de la Tierra Media, al tener una esperanza de vida mucho mayor gracias a su ascendencia, lo que con frecuencia los lleva a que sean tratados como una raza diferente. Dado que este es el reino más grande de los hombres en la Segunda Edad, es casi seguro de que una parte significativa de la serie de Prime Video tenga a Númenor como escenario... en su auge y, también, en su terrible caída.