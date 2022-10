El señor de los anillos: los anillos de poder: el prometedor tráiler del final de temporada que adelanta el regreso de un mítico personaje

escuchar

La trilogía de El Señor de los Anillos marcó un antes y un después. Entre 2001 y 2003, su director Peter Jackson llevó adelante una verdadera épica cinematográfica; que vino acompañada de 17 premios Oscar. Ahora la serie de un spinoff de las aventuras de Frodo, Aragorn y el resto de sus compañeros, anunció el final de su primera temporada, que dejó boquiabiertos a sus fans por el regreso de un personaje mítico.

El Señor de los Anillos: Los anillos de poder se estrenó el 1° de septiembre en Amazon Prime y se basó en los libros de J. R. R. Tolkien. Se trató del programa de televisión más caro de la historia, con un presupuesto de US$1000 millones para sus cinco temporadas. Ubicada 4000 años antes de que los hobbits Frodo y Sam viajaran por la Tierra Media, la producción se situó en la Segunda Edad, donde se forjaron los 20 anillos de poder y el malvado Sauron, Señor Oscuro de Mordor, se levantó para asaltar la paz ganada en sus reinos.

El próximo viernes se estrenará el último capítulo de la primera temporada.

Los fans de la serie podrán disfrutar del último episodio de la primera temporada, que consta de ocho capítulos, el próximo viernes 14 de octubre, a partir de las seis de la mañana. Aterrados y dispuestos a luchar, los elfos, enanos, ancestros de los hobbits y una ranita enfrentarán el regreso de un mítico personaje: Sauron.

“Él estaba perdido, pero regresará!, las tierras del sur están en peligro y serán solo el comienzo”. Luego de siete episodios en los que se divagó sobre qué identidad se oculta bajo la figura de Sauron, este episodio parece que revelará su rostro.

Un cruce tenso entre Jackson y los productores de la serie

“Fui ignorado”. El director de la trilogía reveló que, cuatro o cinco años atrás, los productores de la serie le consultaron si le gustaría involucrarse en la realización de la ficción, pero que después nunca más se contactaron con él. “Me preguntaron si estaría interesado en el proyecto. Les dije si ya tenían listos los guiones, porque sé de sobra lo difícil que fue elaborarlos para las películas, y yo no conocía a las personas encargadas de escribir los episodios de la serie. Me respondieron que todavía no estaban listos los libretos, pero que en cuanto los tuvieran, me los enviarían. Quedé a la espera de recibir el material, pero nunca me lo mandaron”, detalló.

Posteriormente a las declaraciones de Jackson, Amazon Prime emitió un comunicado: “En la búsqueda de los derechos para nuestro show, debemos mantener nuestra serie distanciada de las películas. Tenemos el mayor de los respetos por Peter Jackson y por los largometrajes de El señor de los anillos, y nos entusiasma que él esté atento a ver Los anillos del poder”.

Peter Jackson detalló un ida y vuelta que tuvo con los productores de la serie.

Pero el director de la trilogía se mostró alejado del rencor. “La voy a ver. No soy la clase de persona que le desee el mal a alguien. Filmar es de por sí una tarea muy compleja. Si alguien hace una buena película o una buena serie de televisión, es algo digno de celebrar. Y realmente tengo muchas ganas de verla desde el punto de vista neutral de cualquier espectador”, expresó.

