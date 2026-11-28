En medio del escándalo que desató su separación de Julieta Prandi, con quien estuvo en pareja seis años y 27 días casado, Emanuel Ortega no tardó en quedar en el centro de las miradas por una serie de indicios en redes sociales junto a Ana Paula Dutil, su expareja y madre de sus hijos, India y Bautista. Las coincidencias entre ambos encendieron entre los usuarios las versiones de una posible reconciliación que dejó a más de uno sin palabras.

Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega estuvieron juntos durante 20 años Instagram

Todo comenzó a partir de una publicación que la exmodelo compartió en Instagram el 10 de noviembre, donde mostró días de descanso en el campo. Entre las imágenes del carrusel se destacó una fotografía en la que aparece descansando en una hamaca paraguaya bordó, entre los árboles, acompañada por la frase “Todo lo que el corazón nunca olvida”.

Ana Paula Dutil y una sugestiva publicación en Instagram (Foto: Instagram/@anapauladutil)

Aunque al principio parecía haber pasado inadvertida, con el correr de los días la propia publicación empezó a llenarse de comentarios de usuarios que notaron que se trataba de la misma hamaca en la que también posó Ortega para sus redes sociales.

A ese dato se sumó otro guiño: ambos eligieron canciones ligadas a The Beatles para acompañar sus posteos. Mientras Ana Paula optó por “Only You” en la voz de Ringo Starr junto a su mensaje sobre lo que el corazón no olvida, Emanuel musicalizó su publicación con “Child of Nature”.

Emanuel Ortega en la misma hamaca en la que posó su expareja (Foto: Instagram/@emanuelortega1)

Las pistas también apuntan al lugar donde se habrían dado estas postales: la residencia de la familia Ortega en Luján, ubicada a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El predio combina amplios espacios verdes, una casa principal rodeada de árboles de gran porte, una pileta de grandes dimensiones y sectores al aire libre pensados tanto para el descanso como para la actividad artística y los encuentros familiares de Palito y Evangelina Salazar. Además, es un escenario con fuerte historia personal para el músico: allí convivió en su momento con Julieta Prandi y también fue el lugar donde se casó su hermana, Julieta Ortega, con Iván Noble.

La residencia de la familia Ortega en Luján, ubicada a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires

Aunque ninguno de los dos salió a confirmar una posible vuelta, la escena de la hamaca y el trasfondo del lugar donde habrían coincidido mantienen viva la hipótesis de una segunda oportunidad entre quienes cerraron su matrimonio de veinte años en 2020. Sin embargo, no hay que pasar por alto que Ana Paula Dutil mantiene una estrecha relación con la familia de Emanuel Ortega, principalmente con Julieta, por lo que ese podría haber sido el motivo de su visita.