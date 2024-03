Escuchar

Camila Mayan vive un importante momento a nivel profesional, ya que, tras mostrar su faceta como influencer en los últimos meses, ahora se sumó a las filas del programa streaming Patria y familia de Luzu TV, una de las nuevas propuestas que sumó Nico Occhiato en este 2024. Allí, sorprendió a todos al dar más detalles sobre su escandalosa separación con Alexis Mac Allister. Además, reveló en qué momento se enteró de que su expareja comenzó a convivir con su actual novia, Ailén Cova.

Cabe recordar que la pareja le puso fin a su relación tras el Mundial de Qatar 2022, justo después de las fiestas navideñas. En el programa, sumó algunas precisiones sobre lo ocurrido, como cuando el futbolista volvió a Inglaterra, donde convivían desde hace algunos años, y la apuró para que sacara sus pertenencias de la casa.

“La separación fue en persona, no por WhatsApp o por teléfono. Soy dejada… Él se tenía que volver allá como a reincorporarse, entonces nada, ya era casi fin de año y fue medio raro porque yo no estaba en mi casa con todas las cosas, y me tuve que plantear qué hago… Yo estaba con el perro allá”, comenzó diciendo.

Los contundentes detalles de la separación

La influencer dejó en claro que el futbolista fue el que tomó la decisión de ponerle fin a la relación. Luego de eso, reveló que ella decidió viajar durante un mes a Europa, donde convivían, para poner sus cosas en orden y despedirse de sus amistades. “Él esperaba que yo vaya, agarrara mis cosas y me fuera al otro día. Hasta que él no me vio llorando a mil y diciéndole ‘no sé qué hacer’ no dijo ‘ah, ok. Tengo que ser un poco más empático”, recordó, sobre aquel duro momento.

Cami Mayán confirmó que él decidió terminar la relación

Pese a lo difícil que le resultó terminar la relación, dejó en claro cómo fue compartir con él ese último tiempo. “Fuera de joda estaba todo bien, yo no me enojé, no me voy a enojar con alguien porque decide no estar más conmigo. Obviamente que hablé un montón las cosas y todo, que era difícil, que para los dos obviamente que era incómodo, pero no, para nada voy a enojarme o put.... porque no me estás eligiendo, o lo que sea”, sostuvo, de manera contundente.

De todas formas, la panelista dio a conocer cuál fue su punto de quiebre y cómo tuvo que llevar adelante todo en un breve periodo de tiempo. “El momento que peor la pasé fue ahí porque estaba sola, igual no me arrepiento, pero era muy feo saber que había otra persona. Yo estaba triste, pero no le podía ir a decir tipo ‘che, (Alexis) ¿me das un abrazo?’”, expresó.

Además, dio a conocer el momento exacto que se enteró sobre la convivencia entre Mac Allister y su examiga, Ailén Cova, que, según especificó, se dio al poco tiempo de que ella volvió a la Argentina. “El segundo fin de semana, una semana que yo había dejado mi casa de Brighton, a un mes de separarme, me llega un mensaje y ahí me entero de que había una persona en mi casa que no era yo, con mi perra y con mis cosas”, sentenció.