Los Goya: el argentino Pablo Agüero fue uno de los grandes ganadores de la velada

MADRID.– La gran fiesta del cine español, la 35° edición de los Premios Goya, se celebró con una sobria gala híbrida, presencial y virtual, a causa de la pandemia, un modelo similar al de la gala de los Globos de Oro entregados hace una semana. Las niñas, de Pilar Palomero, fue elegida mejor película, mientras que Akelarre, dirigida por el argentino Pablo Agüero, fue una de las más premiadas.

Conducida por Antonio Banderas y María Casado, estrellas de la talla de Pedro Almodóvar y Penélope Cruz presentaron las nominaciones desde Málaga, aunque los ganadores agradecieron sus premios desde sus hogares o desde hoteles preparados para la ocasión. Mariano Barroso, director de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, apeló al “poder sanador del cine para curar la tristeza” en una ceremonia sin estridencias, correcta, respetuosa y acorde al duro momento que vivió España, uno de los países más azotados por la pandemia. Fue una enfermera, en representación de los trabajadores sanitarios, quien anunció el premio mayor de esta edición para Las niñas, película que también obtuvo el galardón para mejor dirección novel y guion original, ambos para Pilar Palomero, y mejor fotografía.

“Durante estos meses largos de pandemia no he dejado de preguntarme cuál es mi papel y cuál es el papel de la gente de la cultura. Somos contadores de historias. Quizá podamos prestar un servicio, reflexionando y haciendo reflexionar sobre las circunstancias complejas que la vida nos ha puesto por delante”, inauguró Banderas la ceremonia desde su Málaga natal y luego de unas breves palabras pidió un minuto de silencio para recordar a las víctimas de la pandemia. Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, J. A. Bayona, Penélope Cruz y Paz Vega subieron de inmediato al escenario para anunciar los primeros ganadores de la velada. Además, el Goya de Honor fue entregado en esta edición a la actriz Ángela Molina: “Quizá la vida se parezca al cine: no se disfruta sin los demás”, agradeció la actriz este reconocimiento.

Ángela Molina fue premiada por su trayectoria con el Goya de Honor Archivo

Patricia López Arnaiz fue elegida mejor actriz, por Ane [película que también mereció el Goya al mejor guion adaptado], mientras que Mario Casas obtuvo el premio al mejor actor, por No matarás. Nathalie Poza fue elegida mejor actriz de reparto por su labor en La boda de Rosa, donde interpreta a la hermana de la protagonista, en la piel de Candela Peña. Alberto San Juan ganó el premio al mejor actor de reparto por Sentimental y en su agradecimiento pronunció, fiel a su estilo, un discurso político: “Le envío un mensaje al Partido Socialista Español en sintonía con uno de los temas que se debate en el Congreso: Los derechos humanos no pueden ser bienes con los que se especule y el derecho a la vivienda es un derecho humano muy básico”.

Mario Casas fue elegido como el mejor actor por "No matarás" Captura de video

Salvador Calvo, el realizador de Adú, sobre el drama de la inmigración ilegal, obtuvo el premio al mejor director. Esta película también mereció el Goya a mejor sonido y diseño de producción. Akelarre, la historia de una caza de brujas en el País Vasco durante el siglo XVII, obtuvo el Goya a música original, efectos especiales, maquillaje y peluquería, vestuario y dirección artística. En la película dirigida por Pablo Agüero actúa el también argentino Daniel Fanego.

El olvido que se seremos, la adaptación de Fernando Trueba de la novela del gran autor colombiano Héctor Abad Faciolince, la historia de su propio padre, un médico sanitarista, obtuvo el Goya a la mejor película iberoamericana. El padre, de Florian Zeller, fue elegida mejor película europea. Además, “Que no, que no”, de Rozalén, se llevó el Goya a la mejor canción.

"Adu", otra de las grandes ganadoras de los Goya

Desde el Teatro Soho Caixabank de Málaga figuras del cine español como Belén Cuesta, Emma Suárez, Jon Kortajarena, María Barranco, Leonardo Sbaraglia, Najwa Nimri, Marta Etura, Marisa Paredes, Emma Suárez, Verónica Forqué, Roberto Álamo y José Coronado, entre otros, anunciaron los ganadores de las 28 categorías. Fue la argentina Nathy Peluso quien brindó el primer número musical de la velada con su versión de “La violetera”, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Málaga. El mismísimo Banderas eligió el repertorio de los temas que interpretaron las artistas de la gala. También brindaron su voz Vanesa Martín, durante el segmento dedicado a recordar a las figuras fallecidas en el último año, Diana Navarro y Aitana (con “Happy Days are Here Again”).

Esta edición tuvo algunas sorpresas, como la aparición telemática de figuras de Hollywood quienes expresaron su respaldo al cine español: Robert de Niro, Sylvester Stallone, Emma Thompson, Emily Blunt, Al Pacino, Nicole Kidman, Helen Miren, Dustin Hoffman, Laura Dern, Monica Bellucci, Salma Hayek, Benicio del Toro, Julianne Moore, Halle Berry, Melanie Griffth, Mel Gibson, Gael García Bernal, Charlize Theron, Naomi Watts, Glenn Close, Tom Cruise, Margot Robbie, Matthew McConaughey y Barbra Streisand (la única estrella cuya imagen no pudo verse, aunque sí se pudo escuchar su voz). Los argentinos Oscar Martínez y Ricardo Darín también enviaron su saludo y su respaldo al cine español.

En esta edición, 155 películas optaban por el Goya. De ellas, 82 eran ficción, mientras que 72 eran documentales. En este rubro, El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco, fue elegido mejor documental, película que también obtuvo el premio al mejor montaje. La gallina turuleca obtuvo el premio a la mejor película de animación en una categoría donde, dado el complejo año pandémico, fue la única producción en su especie y también, y, por lo tanto, la única nominada.

También hubo un homenaje para el gran director valenciano Luis García Berlanga (Bienvenido, Mister Marshall, La escopeta nacional, Todos a la cárcel, etc.) en el año del centenario de su nacimiento. Será precisamente en Valencia donde el año próximo se celebre la edición 2022 de los Goya, ojalá, en un escenario más alegre y próspero para el pujante cine español.

