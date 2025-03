Los looks más controversiales que marcaron la historia de los Premios Oscar

El próximo domingo 2 de marzo se llevará a cabo una nueva edición de los Premios Oscar, donde la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas galardonará a lo mejor de la industria del cine. Si bien el foco de atención estará puesto en las figuras de Hollywood que se lleven la estatuilla a casa, los diseños con los que cada uno de los presentes desfile por la alfombra roja no pasarán desapercibidos y muchos de ellos quedarán para la historia de la celebración.

En esta ocasión, te traemos los looks más controversiales en la historia de las 97 ediciones de uno de los galardones más prestigiosos del mundo.

Barbra Streisand

Fue en 1969 cuando la icónica actriz subió al escenario a recibir la estatuilla como Mejor Actriz por la película Funny Girl y lo hizo con un conjunto transparente y con lentejuelas que dejaba ver su piel. “No tenía ni idea de que cuando impactaran las luces en el look, se volvería así de transparente”, expresó años después en una entrevista y agregó: “Pensé para mí: ‘Voy a ganar dos Oscar en mi vida, la próxima vez seré más conservadora’”.

Barbra Streisand en 1969; tiempo después, se sinceró y dijo que la próxima vez sería "más conservadora"

Cher

Al igual que Streisand, en 1988, la reconocida ‘Diosa del Pop’ posó después de recibir su Oscar como Mejor Actriz por su actuación en Hechizo de luna con un vestido revelador negro, con mucha transparencia y con un estilo sujetador a puro brillo.

Cher y su look controversial en 1988

Para la ceremonia, la artista le dijo al diseñador Bob Mackie que quería “el rencor encarnado, pero que sea moda” y así fue que quedó en la historia.

Dos años antes, había sorprendido con un total black audaz: falda y top -estilo arnés- brilloso, con un peinado con diseño afro, pero lacio. “Tenía la idea de que no me querían (...). Odiaban la forma en la que me vestía y que tuviese novios jóvenes, por lo que pensaban que no era seria; por eso me presenté y les dije: ‘Como pueden ver, miré el manual sobre cómo vestir como una actriz seria”, contó a la revista Vogue.

Cher no pasa desapercibida con sus extravagantes outfits

Demi Moore

En los Premios Oscar de 1989, la intérprete de Ghost, la sombra del amor (1990) se diseñó un atuendo que no llamó la atención por su originalidad sino por el error que cometió. Se trató de un enterito corto negro, manga larga y escote corazón. Además, de la cintura le caía una especia de cola abierta con estampa en tonos negros y marrones.

En 1989, la intérprete de Ghost, la sombra del amor (1990) se diseñó un atuendo que, no llamó la atención por su originalidad sino por el error que cometió

Whoopi Goldberg

Para asistir a la ceremonia de 1993, la comediante eligió un mono verde y violeta al cuerpo con falda y capa superpuesta. El atuendo hacía composé con sus estiletos; a su vez, lo complementó con unos llamativos aros dorados. Si Goldber no quiso pasar desapercibida, lo logró.

Whoopi Goldberg lució un despampanante conjunto en verde y violeta

Björk

Si algo no se esperaba ver en los Oscar alguien con un cisne en el cuello -sí, leíste bien-; y fue Björk quien lo innovó en el 2000. La cantante islandesa lució una falda de tul, al estilo bailarina de ballet, y un largo cuello de cisne que se enrollaba alrededor del de ella.

La cantante islandesa lució una falda de tul, al estilo bailarina de ballet, y un largo cuello de cisne que se enrollaba alrededor del de Björk

“No muchos entienden mi estilo”, dijo en diálogo con la revista Vogue y agregó: “Pero a mí no me importa la mala publicidad. Si eres un artista, esperas que no a todos les guste lo que haces. Y, de todas maneras, me ha encantado que se hiciera todo un alboroto al respecto”.

Gwyneth Paltrow

En 2002, la protagonista de Shakespeare apasionado (1998) desfiló en la alfombra roja con un diseño de Alexander McQueen. El vestido estilo gótico tenía la falda negra y una musculosa transparente que dejaba ver sus pechos.

Gwyneth Paltrow dijo haber sentido que "escandalizó a la gente"

Tiempo después, la actriz habló al respecto. “Tuve una extraña resaca durante un tiempo porque la gente fue muy crítica. Creo que en su momento fue demasiado gótico (...) Creo que en cierto modo escandalizó a la gente, pero a mí me gusta”, aseguró.

Apple, la de Gwyneth Paltrow con el mismo vestido que lució su madre en 2002

Como Paltrow guarda cada uno de los atuendos que luce, el polémico look lo uso su hija Apple Martin para posar desde su cuenta de Instagram.

Lizzy Gardiner

En 1995, la diseñadora de vestuario australiana, que ganó aquel año el Oscar en su categoría, pasó por la alfombra roja con un extravagante vestido dorado, el cual estaba hecho con 254 tarjetas de crédito American Express Gold, ensambladas con alambre. “Esa noche se enojó mucha gente. Muchas mujeres creo que se sintieron menospreciadas o cabreadas porque no me estaba tomando las cosas tan en serio como debería”, dijo, tiempo después.

Lizzy Gardiner lució un atuendo hecho con 254 tarjetas de crédito

Diane Keaton

En 2004, la actriz de Alguien tiene que ceder (2003) sorprendió con un traje oversize a rayas que coronó con un tapado negro, sombrero y guantes de cuero.

Diane Keaton fue una de las peores vestidas en 2004

Anne Hathaway

La protagonista de Siempre el mismo día (2011) asistió a la gala de 2013 con un vestido rosa al cuerpo y su cabellera corta. Pese a que se la vio elegante, confesó que el atuendo que quería lucir de Valentino tuvo que cambiarlo a último momento porque era parecido al de otra actriz.

Anne Hathaway terminó luciendo este vestido, ya que el que quería era muy parecido al de otra actriz

“Aunque me encanta el vestido que me puse, fue una decisión difícil de último minuto, ya que tenía muchas ganas de ir de Valentino en honor a la estrecha e importante relación que mantuve con la casa y con el mismo Valentino”, expresó y completó: “Lamento profundamente cualquier disgusto que haya podido causar”.

Pharrell Williams

El cantautor y rapero asistió al evento en 2014 y decidió evitar usar el clásico esmoquin de la etiqueta masculina. Pese a que sí optó por camisa blanca, moño negro y saco, en la parte inferior lució bermuda con zapatos negros sin medias.

En 2014, Pharrell Williams rompió con la etiqueta masculina y se convirtió en el foco de atención

Billy Porter

En 2020, el artista impresionó a todos con un diseño nunca antes visto. Posó frente a las cámaras con una falda pintada a mano y una pechera adornada con plumas doradas, creaciones de Giles Deacon. Además, complementó el outfit con unas joyas de Swarovski.

En 2020, Billy Porter impresionó a todos con un diseño nunca antes visto

Emma Stone

El año pasado, la actriz tuvo un percance con el vestido al subir al escenario para recibir su galardón por su protagónico en Pobres criaturas. Stone abrió su discurso revelándole a los invitados de la gala que se le había roto el cierre de atuendo de la firma Louis Vuitton.

El año pasado, la actriz tuvo un percance con el vestido al subir al escenario para recibir su Oscar por su interpretación en Pobres criaturas

“Sí, creo que lo rompí durante ‘I’m Just Ken’. Estaba tan asombrada por Ryan y lo que estaba haciendo, y ese número me dejó alucinada. Y yo estaba allí, y solo iba a por ello, y, ya sabes, las cosas suceden”, dijo en el backstage de la gala.