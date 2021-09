Los Mammones: Valeria Lynch y Mariano Martínez revelaron cómo fue el comienzo de su relación

Valeria Lynch y Mariano Martínez, líder de Attaque 77, estuvieron invitados este martes a Los Mammones (América), donde dieron una divertida entrevista que se centró en distintos aspectos de su relación. Juntos, describieron cómo comenzaron su vínculo que ya lleva cuatro años.

“Me llamó Álvaro Villagra, el dueño del estudio en el que Valeria iba a grabar su disco, y me dijo: ‘Valeria va a grabar Arrancacorazones’”, recordó Mariano. “A mí me gustaba ese tema. Yo conocía a Attaque, pero nunca habíamos estado frente a frente con Mariano. Y cuando lo vi dije: ‘No’”, confesó la cantante.

“Yo llegué al estudio y ella estaba con Gastón, el pianista del disco, tocando y sacando tonos. Llegué y me senté a un costado. Nadie me hablaba”, admitió Martínez. “Él no hablaba nada. Yo decía: ‘Este no habla’. No hablamos”, completó Valeria. “Se me ocurrió una idea y dije: ‘En esta parte, por ahí queda mejor tu voz... Acá puede ir la guitarra...’”. Y ahí me dijeron: ‘Perfecto, queremos que seas el productor del disco”, relató el músico.

“Después empecé a acompañar a Valeria en sus shows, porque estaba presentando un material nuevo. Y en el momento del show, ella decía: ‘Mi productor, Mariano Martínez, de Attaque 77′. Y yo tocando en los shows de Valeria Lynch, una experiencia increíble”, sumó. “Yo veía que desde afuera él me observaba mucho, ¿viste?”, marcó Lynch.

Más adelante, en el segmento de preguntas y respuestas “Las 21 a las 21″, la pareja experimentó un momento de incomodidad tras una consulta de Jey Mammon. “¿Alguna vez tuvieron ganas de decirse: ‘¡Qué ganas de no verte nunca más!’?”. Lynch dijo que no y él dijo que sí, contradiciéndose al aire. “Es normal que en algún momento uno dice: ‘Hoy sí, hoy no, hoy estamos bien, hoy más o menos...’”, justificó Martínez. “Esta noche hablamos”, lo amenazó la cantante. “¿Estuvieron más de un día sin hablarse?”, indagó el conductor. En esta oportunidad, él dijo que no y ella sí. “Él se enoja y no habla. Pero dura un día, porque yo soy la que va al pie”, aseguró Valeria. Cuando llegó el turno de responder si perdonarían una infidelidad, Mariano y Valeria se contradijeron por última vez: él dijo que sí, ella que no.

A modo de guiño, para calmar las aguas, Mammon lanzó un elogio con el que no pudieron evitar coincidir: “¿Son la pareja con más onda del ambiente de la música?”. “Claro que sí”, respondieron.