Sabrina Rojas sorprendió en Los Mammones con una inesperada declaración sobre Luciano Castro

Sabrina Rojas estuvo este jueves en Los Mammones (América) y no pudo escapar de “Las 21 a las 21″, el segmento donde Jey Mammon interroga a sus invitados sobre temas curiosos o controvertidos. En el intercambio, la modelo realizó una revelación que sorprendió a todos al aire.

“¿Saldrías con un hombre que tiene ‘pancita cervecera’?”, quiso saber el conductor. “Obvio. Pero claro. No todos son Luciano Castro. Si no, me quedo soltera”, contestó Sabrina, quien estuvo 12 años en pareja con el actor y se separó en mayo pasado. Más allá de la ruptura, los dos mantienen un excelente vínculo por sus hijos Fausto y Esperanza.

En una nota reciente en Implacables (elnueve), Rojas se explayó sobre los motivos del fin de su relación. “La vida. Qué se yo. Viste que a veces no todo es el amor. A veces la convivencia, las cosas decaen un poco y hay que tomar distancia”, sostuvo. También respondió la consulta sobre los rumores de noviazgo de Castro con otra mujer: “Somos libres, así que cada uno puede hacer su vida como prefiera, como tenga ganas”.

Esta es la segunda vez que la pareja toma esta decisión: la primera fue a comienzos de 2019. “Sí, estamos separados desde hace dos meses, pero estamos juntos por la familia”, le dijo el actor a Jorge Rial en aquel momento. “Cuando las cosas no van, lo más sano es separarse”, dijo Sabrina por su parte.

Días atrás, corrió el rumor que la modelo tendría un romance con el Tucu López. Consultada por la noticia, Rojas admitió que lo conoce y que fue a verlo a la obra Sex. “Fuimos con mis amigas y pagando la entrada. Es un morocho lindo”, explicó. Por su parte, López habló en Intrusos (América) y se hizo el distraído cuando le comentaron que lo vieron “a los besos” en un boliche en Villa Urquiza. “No, no. Casi todos tenemos el mismo corte de pelo, pueden confundirme con cualquiera. Probablemente haya sido otra persona, no yo”, bromeó.

LA NACION