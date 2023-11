escuchar

Este jueves se llevó a cabo la entrega de los Latin Grammy 2023, evento que premia a lo mejor de la música latina y que se realizó en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, España. Pese a la distancia, muchos famosos argentinos fueron invitados y algunos de estos se llevaron sorpresas al encontrarse con personas que hubiesen preferido no ver. Este fue el caso de María Eugenia ‘la China’ Suárez que no solo se cruzó con Thomas Nicolás Tobar -mejor conocido como Rusherking- sino que también lo hizo con la ex de él y con Zaira Nara, con quien no tiene vínculo desde el supuesto affaire que tuvo con Mauro Icardi y que desató el “WandaGate”.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 6.5 millones de seguidores, la exTeenAngels compartió distintos momentos de la gala. Desde la actuación de Rosalía sobre el escenario, quien interpretó una versión flamenca y herida de “Se nos rompió el amor”, hasta el show de Ozuna y el instante en el que Shakira y Bizarrap reciben el galardón por “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″.

El look de la China Suárez para los Latin Grammys 2023

Minutos antes que comience el evento, la artista posó desde distintos ángulos con su impactante outfit: vestido negro strapless con corte de sirena y plumas en la parte inferior, aros y gargantilla de piedras. Mientras que en el pelo decidió llevar un rodete que dejó entrever algunos mechones, en el rostro resaltó sus ojos claros con tonalidades pasteles.