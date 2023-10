escuchar

Tras el fallecimiento de Matthew Perry, sus familiares, amigos y otras celebridades lamentaron el domingo en las redes sociales su partida. Se trató de una noticia shockeante, ya que el coprotagonista de la comedia Friends murió repentinamente en su casa de Los Ángeles, al parecer ahogado en el jacuzzi. De momento, no se dieron a conocer más datos sobre su deceso.

“Matthew trajo tanta alegría al mundo, como actor y como amigo”, dijo el domingo la familia de Perry a la revista People en un comunicado. “Estamos desconsolados por la trágica pérdida de nuestro querido hijo y hermano”, añadió la familia, y agradecieron a sus admiradores diciendo: “Todos ustedes significaron mucho para él y apreciamos la tremenda muestra de amor”.

Matthew Perry murió a los 54 años: la causa aún se desconoce (Foto: captura/@mattyperry4)

Perry, de 54 años, nació en Massachusetts y se crio en Canadá después de que sus padres se divorciaron. Interpretó a Chandler Bing durante 10 temporadas en Friends y fue hallado muerto en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles el sábado por la tarde, dijeron informes de los medios citando a la policía.

Matthew Perry jutno a su hermana Emily y su madre Suzanne (Fuente: WireImage)

Según informó la policía a Los Angeles Times, la “causa oficial de la muerte de Perry tal vez no se conozca durante algún tiempo, pero en este momento no se sospecha que se haya cometido un crimen”.

Matthew Perry junto a su padre John (Fuente: Instagram/@mattyperry4)

Por lo tanto, la policía de Los Ángeles se negó a comentar sobre el caso el domingo y la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles no respondió de inmediato los correos electrónicos en busca de comentarios.

“Regalo para todos nosotros”

Los coprotagonistas principales de Friends -Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Courtney Cox- aún no han comentado públicamente sobre el fallecimiento de su compañero en el programa, que emitió 236 episodios entre 1994 y 2004, y sigue siendo muy popular hasta la actualidad.

La serie convirtió a todos los compañeros de reparto en celebridades internacionales, quienes interpretaron a un grupo muy unido de adultos jóvenes que pasaban tiempo en los departamentos de los demás y en “Central Perk”, un café ficticio de Manhattan.

La página web oficial de Friends en Instagram decía: “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Matthew Perry. Fue un verdadero regalo para todos nosotros. Nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fans”.

De momento el elenco compuesto por Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matt Leblanc y David Schwimmer, no se pronunció ante la muerte de Matthew Perry

Una de las artistas internacionales que se pronunció tras su muerte fue Adele, que le rindió un emotivo homenaje a su personaje de Chandler durante su show en Las Vegas el sábado por la noche. “Recordaré ese personaje por el resto de mi vida”, dijo mientras el público aclamaba, según Los Angeles Times. “Es probablemente el mejor actor de comedia de todos los tiempos”, comentó.

Muchas celebridades compartieron sus pensamientos en las redes sociales este fin de semana, como la actriz Alyssa Milano, quien describió a Perry como “siempre la persona más divertida de la sala”. “Matty, ¿recuerdas cuando íbamos a jugar bingo a esa iglesia en el valle?”, escribió. “Me hiciste reír con ese tipo de risa dolorosa. Una risa de llanto. Me hiciste llorar-reír”. Milano protagonizó la película de 1988: Baila hasta el amanecer, con Perry.

Si bien el lado cómico de Perry lo hizo famoso, su vida personal fue oscura debido a sus adicciones al alcohol y las drogas, incluidos los analgésicos. Pasó por varios períodos en rehabilitación, incluso mientras era miembro del elenco de Friends.

En sus memorias, Perry escribió sobre sus problemas: “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, se publicaron el pasado otoño boreal. En su introducción al libro, escribió: “Hola, mi nombre es Matthew, aunque es posible que me conozcan por otro nombre. Mis amigos me llaman Matty. Y debería estar muerto”.

El actor Rainn Wilson, que interpretó a Dwight en The Office, dijo en Instagram que Perry era “un genio” y agregó que “Chandler fue uno de los grandes personajes de todos los tiempos y su capacidad para convertir una línea ligeramente divertida en oro absoluto de la comedia”. “Fue insuperable. Vuela con los ángeles de la comedia, Matthew Perry. QEPD”.