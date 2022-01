Los particulares tatuajes que Nicole Neumann y sus hijas se hicieron en Punta del Este

Nicole Neumann disfruta por estos días del verano en Punta del Este junto a sus hijas. Luego de pasar Navidad en Las Grutas, la familia se dirigió a Uruguay en donde decidieron hacerse un tatuaje de henna en la playa y mostrarlo en las redes sociales.

“Las amo”, escribió la modelo y conductora encima de la fotografía que subió a Instagram en donde se ven los tatuajes que se realizó junto a sus hijas: Indiana, Allegra y Sienna Cubero. Una eligió una pluma, otra un corazón con la inscripción “mamá” y dos de ellas una flecha con la palabra believe, que en español significa creer.

Los tatuajes de Nicole y sus hijas. Fuente: Instagram

Lejos de los rumores de crisis, Nicole Neumann disfruta de sus románticas vacaciones con Manu Urcera

“Que te cele pero a la vez confíe en ti, que te cuide y se preocupe por ti, que se disculpe cuando cometa un error, que siempre sea detallista y no en lo material, que tenga un lado cursi y un lado pervertido, que te haga sonreír siempre, que te respete y te apoye en las buenas y en las malas. Eso es amor. Sean felices. Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. El mal es para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa”. La frase elegida por Nicole Neumann para compartir en sus historias de Instagram da indicios del estado de ánimo de la modelo tras la polémica por una supuesta tercera en discordia en su relación con el piloto Manu Urcera.

Ahora los dos se encuentran vacacionando en las playas de Uruguay donde se los vio muy enamorados junto a las tres niñas de la modelo. Desde su llegada hace una semana, los cinco se dispusieron a aprovechar cada momento. Disfrutaron del sol y el mar, pasearon en bicicleta y jugaron al tenis. Además, celebraron el cumpleaños número 11 de Allegra con una celebración en un yate.

Este jueves, el piloto rompió el silencio, contó su versión respecto de los rumores de infidelidad y tomó cartas en el asunto. Cansado de las repercusiones que tuvieron los supuestos chats que la modelo y promotora dejó trascender a los medios, Urcera decidió ir por la vía judicial: le envió a Melina Eugster una carta documento. Según contaron en el programa Intrusos (América), con ello le pide que se rectifique de sus dichos porque de lo contrario “el asunto va a terminar en la Justicia”. En una charla con el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Eugster contó que ya habló con su abogada y explicó que ella no faltó a la verdad. “Que me disculpen, ella, él, que me disculpen si dañé su imagen, nunca lo quise hacer, pero a mí me escribió una persona que se hacía pasar por Manu Urcera. El WhatsApp no tenía foto, nunca nos mandamos ni fotos ni videos, pero yo creí que era él”, dijo la promotora.

“Todo lo que se dijo es falso. No hubo pelea ni discusión ni nada. Niki está bastante acostumbrada a que salgan con este tipo de cosas y se las banca”, cerró Urcera.