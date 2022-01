Manu Urcera rompió el silencio tras el escándalo por el supuesto chat con una modelo

El escándalo desatado días atrás después de que trascendieran las capturas de un supuesto chat entre Manu Urcera, pareja de Nicole Neumann, y Melina Eugster, modelo a la que se señala como tercera en discordia, suma un nuevo capítulo. El piloto rompió el silencio y contó su versión respecto a los rumores de infidelidad.

Los mensajes privados entre él y la mujer, con quien habría planeado encontrarse en la noche de Año Nuevo, fueron confirmados por la propia implicada, una promotora del sur del país, en diálogo con el programa A la tarde (América). La joven enseñó capturas de WhatsApp en las que Urcera le habría manifestado su intención de verla en la última velada de 2021 en su viaje a la Patagonia.

“A Manu lo conozco hace mucho por las carreras. Yo soy modelo, promotora. Ir al autódromo acá es muy común, porque salen muchos trabajos. Cuando no traen promotoras de Buenos Aires, nos convocan acá”, explicó primero la joven al aire. Y agregó: “Cuando él estaba de novio con su ex, Micaela Álvarez, era otra cosa. Era súper serio y no te daba cabida, no te daba entrada para nada”.

A continuación, Melina contó cómo se habrían conocido con la pareja de Nicole. “Yo tuve llegada, por así decirlo, en la carrera que hubo acá en octubre. Me contactó él después de la carrera. Pasó eso del chat que mostraron, que se dio a conocer, que nos podíamos llegar a encontrar, quizás, tal vez, en Las Grutas cuando él fue a pasar Año Nuevo”, confirmó en diálogo con Karina Mazzocco.

Cabe recordar que fue en junio cuando Neumann blanqueó su romance con el piloto. Desde entonces, ambos comparten numerosos posteos en sus perfiles en las redes sociales, donde se los ve disfrutar del tiempo juntos en distintas situaciones.

En estos momentos, la pareja se encuentra en Punta del Este disfrutando de sus vacaciones en compañía de las hijas de la modelo. Si bien inicialmente ninguno de ellos se refirió al chat y al supuesto intercambio que Urcera habría mantenido con la joven señalada como tercera en discordia, finalmente el piloto decidió hablar.

A través de un mensaje que envió a Virginia Gallardo para ser difundido a través del programa Intrusos, el rionegrino afirmó que la supuesta infidelidad es un invento. “Agradezco la preocupación. Estamos bárbaro y en familia. El chat es falso, si te fijás en el chat tiene un tilde azul, cosa que no utilizo. El teléfono no es el mismo y todo lo que se dijo es falso.”, escribió Urcera a través de WhatsApp.

“No hubo pelea, ni discusión, ni nada. Nicky está bastante acostumbrada a que salgan este tipo de cosas. Y se las banca. Les mando un beso”, cerró el piloto.

Asimismo, al ser consultada en el programa de Mazzocco acerca de si estaba segura de que el teléfono del que habría recibido los mensajes correspondía al piloto, la promotora respondió que no tenía esa certeza.

El escándalo empañó, no obstante, las vacaciones de la modelo. Fue la periodista Cora Debarbieri quien dio cuenta acerca de la supuesta infidelidad en el programa A la tarde. “En estas últimas horas le llegó un chat en el que se ve a dos personas que tienen una confianza grande y que en algún momento mantuvieron algún tipo de intimidad, según se puede leer entre líneas. Este chat, en donde se habla de futuros encuentros, le llegó a Nicole Neumann”, afirmó la panelista el pasado 7 de enero y difundió los supuestos WhatsApp de Urcera con la joven.

Tras ello, Neumann se limitó a publicar un misterioso mensaje a través de sus historias de Instagram que compartió de la cuenta @coelhodice y que señalaba: “Que te cele pero a la vez confíe en ti, que te cuide y se preocupe por ti, que se disculpe cuando cometa un error, que siempre sea detallista y no en lo material, que tenga un lado cursi y un lado pervertido, que te haga sonreír siempre, que te respete y te apoye en las buenas y en las malas. Eso es amor”. A pesar de ello, no se refirió explícitamente a lo ocurrido y siguió compartiendo numerosas imágenes junto a su pareja en las redes sociales.