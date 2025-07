“Los pasos del Diego”: cómo es el viaje a Italia que organiza Claudia Villafañe por US$6000 y cómo hacer la reserva

Claudia Villafañe anunció que organizará un viaje a Italia en el que llevará a turistas a “seguir los pasos del Diego”. Esta experiencia promete un recorrido personalizado por Roma, Milán y Nápoles, del 13 al 22 de septiembre, por el costo de 6000 dólares: “Este viaje no es un viaje más, es una experiencia llena de emociones, por eso queremos que seas parte”, explicó la cocinera a través de un posteo de Instagram.

Se trata de una experiencia conjunta entre la exmujer del 10 argentino y la fotógrafa China Sanjuan. Esta es una tendencia que algunos famosos están tomando, como Matías Camisani y Tini de Bucourt, donde se mezclan la pasión con el viaje y el trabajo.

Claudia Villafañe anuncia el viaje maradoniano a Italia

Una de las sorpresas para los fanáticos que se anoten en la experiencia es que en este primer viaje, se sumarían también las hijas del delantero fallecido en 2020, Dalma y Gianinna Maradona.

Maradoniano: cómo son los viajes a Italia que organiza Claudia Villafañe por 6000 dólares

El viaje comenzará el 13 de septiembre, y el objetivo es recorrer tres ciudades italianas, rememorando historias de Diego Maradona, su carrera y su familia, y finalizará el 22 del mismo mes. Cuesta 6000 dólares y será guiado por Claudia Villafañe y China Sanjuan, en conjunto con Dalma y Gianinna Maradona.

“Vamos a recorrer Roma, Milán y Nápoles con una mezcla rara de devoción, alegría, nostalgia y locura. Vamos a brindar con vino y con lágrimas. Vamos a gritar goles que ya pasaron como si estuvieran pasando. Y vamos a volver distintos porque este viaje no es para mirar, es para sentir”, se lee en el documento promocional de la empresa organizadora, Magic Makers, fundada por el extenista Guido Pella, Stephanie Demner, China Sanjuan y Vane Navarro.

“Este no es un viaje cualquiera. Nos vamos a Italia, pero no de paseo, nos vamos a seguir los pasos del Diego. A cantar, a reírnos, a llorar. A mirar para arriba en una iglesia y pensar que quizás ahí también está él. Italia y su fútbol. La Claudia es la que nos lleva. La que vivió al lado del Diego cuando todavía era ese pibe de Villa Fiorito. La que sabe cosas que nadie más sabe. Y que decidió venir a compartirlas. No como una estrella, sino como alguien que también extraña. Y lo hace con la camiseta puesta”, agrega el escrito.

El viaje maradoniano de Claudia Villafañe a Italia

Italia con Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona: cuándo es el viaje y cómo es el itinerario

El viaje es del 13 al 22 de septiembre y consiste de cuatro noches en Roma, dos en Milán y tres en Nápoles.

El itinerario comenzará en Roma del 13 al 16. Incluye la cena de bienvenida, entradas al partido del equipo Roma contra Torino (el día 14) en el Estadio Olímpico, la visita al Coliseo, al Foro Romano y al Palatino, el tour por el Vaticano con museos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro, y una caminata por Trastevere, la Fontana di Trevi y las plazas Navona y España.

Luego continuará en Milán del 17 al 19 con recorridas por la catedral, la Galería Vittorio Emanuele II, el Castillo Sforzesco y caminatas por zonas de diseño y arte. Además, los viajeros tendrán una tarde libre para explorar distintas exposiciones, shoppings o cafeterías.

Claudia Villafañe y China San Juan liderarán el contingente de viajeros por Roma, Milán y Nápoles @luchoroman__

El destino final será Nápoles, del 20 al 22 de septiembre, con un tour completo para ver murales, el altar a Maradona, el bar Nilo, Quartieri Spagnoli. También está incluida una visita al Estadio Diego A. Maradona (posiblemente con acceso exclusivo) y participación en una ceremonia maradoniana con banderas, fotos y canciones. También, un paseo por el centro histórico, por Via Toledo, Spaccanapoli, Piazza Plebiscito. Además, una caminata costera por el Lungomare y Castel dell’Ovo, una degustación de pizza napolitana en un restaurante con identidad barrial, una recorrida por el predio Socavó, donde entrenaba el Diez, y entradas al partido del Napoli contra el equipo de Pisa (el día 21) en el Estadio Diego A. Maradona.

Cuánto cuesta el viaje

El valor del viaje es US$6390 (precio en base doble) por persona. No incluye ni traslados desde y hacia el aeropuerto ni aéreos en sí.

El cupo es limitado. Se aceptarán entre 20 y 25 viajeros.

Cómo anotarse para viajar a Italia con Claudia Villafañe

Para reservar un lugar como contingente en el viaje a Italia organizado por Claudia Villafañe, es necesario contactar por WhatsApp a los organizadores del evento, la empresa de viajes Magic Makers.