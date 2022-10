Los sensuales looks de Antonela Roccuzzo y Daniella Semaan en el desfile de Louis Vuitton que levantaron suspiros

escuchar

El viernes pasado, Louis Vuitton presentó en París su colección primavera-verano 2023 en un desfile que fue uno de los sucesos de la moda del año. Fue en el Cour Carrée del Palacio del Louvre, en el corazón de la ciudad luz. Allí, presentes en el glamoroso evento, se encontraban Antonela Roccuzzo y Daniella Semaan, ambas referentes de la moda lucieron un outfit similar, con un estilo sensual que levantó suspiros de los asistentes a la presentación de la marca de diseño francesa.

Las esposas de Lionel Messi y Cesc Fàbregas exhibieron un conjunto total black, ambas con croctop, mini y botas bucaneras. Pero a diferencia de Semaan, la rosarina llevaba una campera de jean y una carterita -minibag- roja de la misma marca organizadora del desfile. Es decir, de Louis Vuitton.

Anto y Daniella, que tienen una relación de amistad desde los tiempos en que sus parejas jugaban en el Barcelona, subieron a las redes sociales su sensual estilo a través de una serie de fotos donde se las ve radiantes y en actitud de sana complicidad, mientras posan en el Cour Carrée, con el marco de una jornada parisina que, al parecer, fue completamente primaveral.

Antonela Roccuzzo y Daniella Semaan compartieron look total black con topcroc, mini y bucaneras el viernes pasado en París Instagram / @daniella s

Una de las postales que mejor expresa tanto sus looks como el espíritu de camaradería que comparten las dos amigas es una que subieron en sus historias de Instagram en la que ambas caminan sonrientes, con la pirámide del Louvre de fondo. El detalle es que sobre la imagen, la mamá de Mateo, Thiago y Ciro escribió: “Caminando juntas. For ever habibti”. La última palabra significa “te quiero” en árabe, un guiño específico a la esposa de Fàbregas, que nació y creció en el Líbano.

La amiga de la rosarina, en tanto, repitió la misma imagen de la historia de Roccuzzo y añadió al halago de Roccuzzo: “Forever and ever”.

Antonella Roccuzzo estuvo en París en el desfile de Louis Vuitton el pasado viernes Instagram / @antonelaroccuzzo

La esposa del astro del PSG, que es una influencer con vuelo propio, subió también a su cuenta de Instagram otra serie de fotografías en las que aparece sola, y en las que exhibe su aplaudido look desde diferentes enfoques. Siempre con una sonrisa, Roccuzzo aparece en algunas postales con la camperita de jean puesta y en otras, sobre los hombros.

Antonela Roccuzzo y Daniella Semaan son grandes amigas y se expresan su cariño en las redes sociales Instagram / @daniellasema

La mujer del mediocampista que actualmente juega en la segunda serie italiana, en tanto, exhibe además del crop top y la mini negra con lazo, unos borcegos, medias bucaneras, y un sobretodo negro con solapa. Así como Roccuzzo rompe el total black con la minibag roja de Louis Vuitton, Semaan lleva en su mano un pouch de la misma marca, con la estampa tradicional de la firma. Y también tiene una collar simil cadena dorada, también de LV.

Como ocurre cada vez que ambas mujeres suben alguna publicación a sus cuentas de Instagram, son cientos o miles los usuarios que les regalan un “me gusta”, algún comentario halagador -en diversos idiomas- o emojis de fuego, besos o corazones. Es que las dos mujeres saben comunicarse muy bien a través de las redes sociales, donde la rosarina cuenta con más de 20 millones de seguidores y la libanesa, unos 4 millones y medio. Y cuando se juntan, como esta vez en París, son dinamita.

