Qué pasó con Chris Martin: el cantante de Coldplay canceló sus shows en Brasil por un problema de salud

Coldplay tuvo que suspender sus shows en Brasil por un problema de salud que afecta al cantante Chris Martin. El anuncio llegó este martes por la mañana a través de las redes sociales de la banda inglesa y alarmó a los fans de todo el mundo.

“Hola a todos. Con profundo pesar, nos hemos visto obligados a posponer nuestros próximos shows en Río de Janeiro y São Paulo hasta principios de 2023″, anunció el grupo en un comunicado oficial. No obstante, según pudo saber LA NACION, la seguidilla de 10 conciertos que Coldplay dará en el estadio de River Plate a partir del próximo 25 de octubre, siguen en pie.

Coldplay tuvo que suspender sus shows en Brasil Santiago Hafford - LA NACION

Qué pasó con Chris Martin

El cantante británico Chris Martin, de 45 años, presenta “una afección pulmonar grave”, según informó la banda en el comunicado oficial. Debido a ese cuadro, deberá mantener reposo durante las próximas tres semanas. Justo el tiempo que lo separa de su gira por la Argentina.

“Somos optimistas en cuanto a que Chris volverá a gozar de buena salud tras la pausa médica prescrita y esperamos reanudar la gira lo antes posible”, agregó la banda sobre la condición de su compañero.

El cantante británico Chris Martin presenta “una afección pulmonar grave” (Foto: Twitter @coldplay)

¿Qué significa tener una afección pulmonar grave?

En dialogo con LA NACION, el médico neumonólogo Pablo Rafael Landolfo (M.N. 144398) explicó que se trata de una patología que afecta las vías aéreas inferiores, es decir, los pulmones, y que lleva al paciente a tener el riesgo de padecer una insuficiencia respiratoria severa.

El experto sostuvo además que si bien no conoce con exactitud qué tipo de afección pulmonar tiene el cantante, “podría tratarse de una única infección o de un conjunto de estas; en ese último caso se trataría de una coinfección de dos o más agentes patógenos”.

Coldplay se presentará en el Estadio River Plate en 10 conciertos consecutivos Getty Images

Para Landolfo, este cuadro puede engendrarse por la exposición cercana a una persona enferma o por estar expuesto a un agente infeccioso en el ambiente que rodea al individuo. Este cuadro puede empeorar si se le suma una respuesta negativa del sistema inmune. También existen causas no infecciosas de afecciones pulmonares, ya sean agudas o crónicas.

En cuanto al tiempo de recuperación, el especialista explicó: “Si se trata de una infección aguda, puede variar entre una o dos semanas aproximadamente. En cambio, si es una infección crónica, la recuperación exige al menos unas cuatro semanas o más para mejorar”, aseveró.

Las 10 fechas de Coldplay en Argentina

Coldplay se presentará en el Estadio River Plate los días 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre, en una seguidilla de conciertos impactante. Con más de 550 mil entradas vendidas, el grupo inglés alcanzó un nuevo récord: es la banda con más cantidad de conciertos en el Monumental, destronando a Roger Waters y al muro (realizó nueve conciertos).

Coldplay vuelve a la Argentina

Chris Martin y sus músicos están en plena gira de promoción de su último y aclamado disco, Music of the Spheres, donde el cantante se sumerge e imagina cómo es la música del resto de la Galaxia, y que tiene entre sus temas “My Universe”, con la banda coreana BTS, canción que se convirtió en hit a poco de ser lanzada.

