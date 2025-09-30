Los Simpson tendrán su segunda película: cuándo se estrena

A dos décadas del estreno de Los Simpson: la película, Disney y 20th Century confirmaron en las últimas horas que Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie regresarán a la pantalla grande. Su estreno previsto es para el 23 de julio de 2027, precisamente 20 años después de la primera entrega.

“¡Yuju! ¡Los Simpson vienen a los cines con una nueva película el 23 de julio de 2027!“, escribieron desde la cuenta de Instagram del estudio de The Walt Disney Company debajo de una imagen promocional del film en la que se ve la mano de Homero agarrar la famosa rosquilla color rosa en la que desliza la leyenda: “Homer’s coming back for seconds” (Homero regresa por más).​ La noticia generó revuelo entre los fanáticos de la familia amarilla de Springfield, quienes no tardaron en celebrar la buena nueva.

La secuela de 'Los Simpson' se estrenará el 23 de julio de 2027 (Foro: Instagram/@disney)

“Estaba viendo el episodio de @futuramaonhulu donde Bender pregunta cuándo iban a hacer una segunda película de Los Simpson”; “Mantuvieron su promesa y no esperaron 20 años para hacer una secuela. Ellos tardaron 19 años y 363 días”; “¡¡¡Vamos a volvernos locos al estilo de Broadway!!; “Es una locura, cómo un espectáculo puede durar tanto tiempo y ser amado, increíble” y “Siiii, no puedo esperar”, fueron solo algunos.

La noticia causó furor entre los fanáticos (Foto: Captura Instagram/@20thcenturystudios)

Cabe destacar que Los Simpson es la serie de televisión con guion y animada más longeva en la historia de Estados Unidos. Creada por el dibujante y caricaturista estadounidense Matt Groening, la popular familia hizo su debut por primera vez como una serie de cortos animados el 19 de abril de 1987 dentro de El show de Tracey Ullman, un programa de televisión semanal estadounidense, que debutó en pantalla de FOX en abril de 1987 y que estuvo al aire hasta mayo de 1990.

Matt Groening, el creador de Los Simpson

El salto al formato de media hora, ya como serie independiente, se produjo el 17 de diciembre de 1989, con el estreno de su primer episodio en la cadena Fox. La trama es una sátira mordaz de la sociedad, la cultura y el estilo de vida de la clase media estadounidense, narrada a través de las vidas de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie en el pueblo ficticio de Springfield.

Pero el éxito alcanzó un nuevo nivel el 26 de julio de 2007, cuando tuvo su llegada a los cines, con una producción que recaudó alrededor de 527 a 536 millones de dólares, monto que no solo cubrió con creces su presupuesto, sino que la convirtió en una de las películas más taquilleras de ese año y en la adaptación cinematográfica de una serie de televisión animada más exitosa en su momento.

Hoy en día, todos los episodios, la película y los cortos están disponibles en la plataforma de streaming Disney+.