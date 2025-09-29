Cómo es y cuándo empieza el nuevo reality de cocina de Netflix

La plataforma de streaming Netflix incorporó a su catálogo el programa Next Gen Chef, una competencia culinaria con 21 cocineros menores de 30 años. El reality de cocina de Netflix, conducido por Olivia Culpo, pone en juego un premio de 500 mil dólares a lo largo de ocho capítulos.

Cómo es y cuándo empieza Next Gen Chef

La competencia reúne a 21 chefs de carrera con el objetivo de ganar un premio de 500 mil dólares y el reconocimiento como una de las figuras más prometedoras de su generación. El formato somete a los concursantes a diferentes pruebas diarias diseñadas para evaluar su técnica, creatividad y capacidad para trabajar bajo presión.

El programa se estrenó en la plataforma de streaming el pasado 17 de septiembre y su último capítulo se publicó el 24 de este mes.

Next Gen Chef - Tráiler

El show se desarrolla en las instalaciones del Culinary Institute of America (CIA). En ese lugar, cada aspirante debe preparar platos distintivos en su estación de trabajo de acuerdo a las consignas de la jornada. A medida que avanza la competencia, los concursantes con el desempeño más bajo son eliminados por el jurado. El episodio final revela al ganador del galardón y el premio monetario.

El tráiler del programa, presentado a principios de septiembre, adelantó la intensidad de la competencia con una escena de los participantes en una situación de estrés. Una voz en off describe el desafío: “No van a tardar en eliminar a los que no van a sobrevivir. Es más que una competencia, es la oportunidad de consagrar su nombre como el Next Gen Chef”.

El ganador del certamen recibe un premio de 500 mil dólares (Fuente: Netflix)

Quiénes son los jurados que deciden el futuro de los cocineros

El panel de jueces fijos tiene la responsabilidad de evaluar los platos y decidir la continuidad de los participantes. Este equipo está integrado por dos figuras de renombre en el ámbito gastronómico estadounidense.

Allí se encuentra Carlton McCoy, un destacado Maestro Sumiller y Director Ejecutivo de Lawrence Wine Estates. Lo acompaña Kelsey Barnard Clark, ganadora del certamen Top Chef de la cadena Bravo y nominada al prestigioso premio James Beard.

Además del jurado permanente, cada episodio cuenta con la participación de chefs famosos de Estados Unidos que aportan sus opiniones y criterios. La lista de invitados incluye a profesionales como Thomas Keller, Daniel Boulud, Grant Achatz, Christina Tosi, Kwame Onwuachi y Francis Lam. También participan Cat Cora, Paul Carmichael, Susan Feniger, Dale Talde, Harold Dieterle y Emma Bengtsson.

La competencia reúne a 21 chefs profesionales menores de 30 años (Fuente: Netflix)

Los desafíos: de la comida rápida a la alta cocina

Cada capítulo de Next Gen Chef presenta una prueba específica que los concursantes deben superar. Los desafíos varían en complejidad y temática. Las pruebas abarcan desde la “Maestría en repostería” y la “Creatividad del corazón” hasta la “Global Food Hall”. Estos retos permiten conocer en profundidad las habilidades de los cocineros y su capacidad para soportar la presión de un restaurante real o el trabajo en equipo.

Kelsey Barnard Clark, jurado y fundadora del restaurante KBC en Alabama, detalló el tipo de pruebas a Tudum, el sitio oficial de Netflix. “Los chefs tienen la tarea de crear menús familiares únicos, platos con ingredientes que suelen desecharse, conceptos de comida rápida informal que puedan ampliarse a puestos de comida y panaderías de mercados universitarios, y los menús degustación de alta cocina del futuro”, señaló.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.