La teoría que nadie quiere que sea real: por qué muchos aseguran que Homero Simpson está en coma desde 1993

Desde 1989, Los Simpson conquistaron al público estadounidense y latinoamericano con sus episodios divertidos y que representan una sátira de la vida cotidiana. Con sus místicas predicciones y personajes icónicos, lograron resistir el paso de los años, cruzar el milenio y abarcar tres décadas y media. Su influencia en la generación millennial y parte de la centennial, fue tan fuerte que hasta en la actualidad los fanáticos aún miran los capítulos viejos, no solo por ocio, sino para descubrir en ellos cuestiones que ante el ojo de un simple mortal pasan desapercibidas. Entre los detalles peculiares de la serie animada, a muchos no se les escapó aquella oportunidad en que Homero Simpson entró en un coma y que, para los admiradores todavía continúa en ese estado y nunca más se recuperó de ello.

El origen de la teoría

En 1992 se publicó el capítulo: Homero hereje, que trata sobre la pérdida de fe en Dios que tiene el padre de familia. Cuando deja de acudir a la iglesia porque encuentra que su manera de vivir la religión puede ser de otras formas, empiezan a suceder diferentes motivos que lo llevan a reflexionar sobre la espiritualidad del ser humano.

Pese a que Marge, Bart, Lisa e incluso Ned Flanders intentan hacer que piense en volver al encuentro religioso cada domingo, Homero hace caso omiso. Es feliz en las mañanas en solitario y disfruta de los placeres que considera que el resto se pierde por estar en el templo.

El incendio que cambia la perspectiva de Homero sobre la vida y Dios

El cambio en la idea del protagonista llega cuando un domingo cualquiera, mientras todos están en misa, él se duerme en el sillón fumando. Las llamas rápidamente se propagan por la casa y cuando intenta despertar, es tarde; el humo lo asfixia. Flanders es quien lo salva de morir y desde ese entonces retoma su antigua rutina.

Al final del capítulo Homero hereje, el protagonista sueña con Dios y se entera que en seis meses morirá

La semana siguiente tras el encuentro dominical, sueña con el cielo y Dios. Ese encuentro muestra a la divinidad hasta el busto y quedan en evidencia sus extremidades y voz. En el corto lapso de tiempo, Homero le pregunta por el significado de la vida y la figura religiosa le asegura que, para conocerlo, deberá aguardar hasta que muera y cierra: “podés esperar seis meses”. El episodio finaliza con esa escena.

El día que marcó a fuego al personaje de Homero Simpson

Seis meses después del encuentro con Dios, la serie estrena el capítulo: A esto llegamos. La trama se basa en el Día de los Inocentes y relata la broma que Bart le realiza a Homero.

El mayor de los niños Simpson encuentra en agitar la cerveza de su papá una travesura que sabe lo afectará en su punto débil. Después de dejarla lista, enciende la calefacción de la casa e incentiva a que Homero vaya a la heladera por una lata fría, pero al intentar abrirla, el gas genera un estallido tan grande que deja a su papá con lesiones y en el hospital.

Homero en coma

En medio de su estadía en la sala médica, Homero se levanta y va por un chocolate a la máquina expendedora, pero esta se cae sobre él y le provoca un estado de coma. Aquí da inicio a la situación que para muchos mantiene al cabecilla de la familia Simpson sin despertar.

Si bien este capítulo enseña al cierre cómo se recupera gracias a una reacción de furia generada por Bart, para los fans solo se trata de un sueño más. Aseguran que el protagonista nunca salió de aquella espiral de recuerdos y fantasías alocadas; al parecer, sería una construcción de su mente de la que no despertó.

Dios le dijo a Homero que seis meses después conocería el significado de la vida y seis meses después de esa conversación, sufrió un grave accidente. Después de todo, los creadores de la tira muestran a la divinidad como una figura perfecta, por lo que hallan una justificación de que ese personaje no mentiría al respecto.

En el episodio, Homero logra despertar del coma, aunque los fanáticos aseguran que todavía se encuentra en ese estado (Fuente: Los Simpson)

El lanzamiento de aquel capítulo en 1993 se volvió una bisagra en la ficción animada, donde la trama pasó de tener temas comunes como el intento de Homero de dejar el alcohol, el de Lisa enamorada de un profesor o el de Marge por serle infiel a su esposo, a otros con cuestiones más fantasiosas y distopías. Otro punto a favor de esta teoría es que todos los personajes quedaron en la misma edad que en el Día de los Inocentes.

Lo cierto es que esta es una versión explayada por los fanáticos de Los Simpson, quienes suelen hacer hincapié en rasgos que un simple televidente lo daría por sentado como un hecho más de la animación. Pese a que esta teoría lleva varios años en pie, ni las autoridades de Fox ni de Disney contrarrestaron los rumores. La prueba de que Homero salió del coma y todavía vive sus aventuras es el ancla con la realidad actual del mundo, con la aparición de famosos contemporáneos y hechos del contexto político y social que la desmienten.