Es hija de un argentino y protagonizó series exitosas que le auguraban un gran futuro, pero le dio la espalda a Hollywood

Alexis Bledel era solo una adolescente de 17 años cuando irrumpió en la escena de Hollywood con un pequeño papel en una producción de Wes Anderson. En ese momento quizás pocos sabían -incluida ella misma- que se convertiría en una de las actrices más solicitadas de la década de los 2000. Sin embargo, y aunque su trabajo como Rory en Gilmore Girls recibió elogios de la crítica y la audiencia, ella siempre decidió llevar una vida extremadamente privada y alejada del ojo público. Lo que muchos no saben es que habla perfecto español por una razón: su padre es argentino y su madre se crio en México. A pesar de los premios y los roles protagónicos, en el momento de mayor plenitud de su carrera, pegó el portazo y le dio la espalda a la fama.

Alexis interpretó a Rory Gilmore en la reconocida serie Gilmore Girls mientras que Lauren Graham interpretó a su madre, Lorelai Instagram @gilmoregirls

La exprotagonista de Gilmore Girls nació en Houston, Texas, hace 43 años. Si bien su madre es norteamericana, se crio en Guadalajara, México, mientras que su padre, Martín, nació en Buenos Aires. Es más, en el segundo episodio de la sexta temporada de la serie, su personaje, Rory, tuvo unas líneas en español y sorprendió a todos con su dicción y pronunciación. “Algunos se van a los Estados Unidos y no quieren hablarles a sus hijos en español, pero mis padres solo me hablaban en ese idioma. Cuando fui a la escuela tuve que aprender inglés ahí, no hablaba nada. Así que realmente estuve como en una burbuja latina”, reconoció Bledel en 2015, cuando visitó la tierra natal de su padre para el programa Back Home. En dicho oportunidad recorrió La Bombonera, bailó tango y hasta tomó mate con Lali Espósito.

Alexis Bledel visitó la Argentina y tomó mate con Lali Espósito (Foto: Captura)

La artista admitió en aquella ocasión que estaba “en el medio” en términos culturales, dado que no se sentía completamente norteamericana ni hispana. “Te deja buscando una identidad y creo que por eso me atrajo la actuación, porque podía crear mi propia identidad y mi carácter y explorar los diferentes aspectos de mi personalidad”, reflexionó y aseguró que anhelaba hacer trabajos en español: “Sería increíble para mí, como argentina, poder oír historias de argentinos en los Estados Unidos”.

Sus padres fueron justamente quienes decidieron inscribirla en clases de actuación para que afrontara su timidez, aunque probablemente nunca imaginaron que se convertiría en una de las actrices más importantes de la década de los 2000. En la etapa final de sus estudios en la escuela de Artes Tish de la Universidad de Nueva York, fue elegida para protagonizar -junto a Lauren Graham- la serie Gilmore Girls, la cual se estrenó hace exactamente 24 años.

Gilmore Girls y el salto a la fama

En una entrevista con en el programa Late Show with Seth Meyers (NBC), Bledel recordó que audicionó para Gilmore Girls un día en el que estaba muy enferma. “Era estudiante en NYU y me seguían llamando para que audicionara. Creo que fui seis veces y no tenía mucha experiencia como actriz, no conocía el proceso. Me fui poniendo un poco impaciente y estallé y a nuestra jefa realmente le gustó eso. Dijo ‘esa es nuestra chica’. Y yo les preguntaba ‘¿me van a contratar? Ella dijo ‘me gustó eso, fue perfecto’”, contó Alexis. Dicho y hecho, le dieron el papel.

El amor entre Jesse y Rory traspasó la pantalla y en la vida real Milo Ventimiglia y Alexis Bledel también tuvieron una relación Instagram @gilmoregirls

Desde el primer momento a Bledel le tocaron personajes más jóvenes que ella. En la primera temporada, Rory tenía 16 años, mientras que en la vida real, Alexis, ya estaba cerca de los 20. En 2006 reconoció con un toque de humor en Late Night with Conan O’Brien que en ocasiones era “difícil” parecer más chica porque “te piden seguido la identificación cuando vas a un bar”. Y sumó: “Lo más raro es cuando estás trabajando y te toca actuar en una película de un personaje que tiene 18 años. A veces, tu coprotagonista tiene en realidad 17 o 18 años y tenés que besarlo, pero ¡yo tengo 24! Creo que eso está mal”.

Gilmore Girls fue un éxito rotundo con siete temporadas y un total de 153 episodios. Esto ubicó a Bledel como una de las máximas estrellas juveniles de la época. Mientras interpretaba a Rory, en 2005 protagonizó la recordada película Un verano en pantalones (The Sisterhood of the Traveling Pants) junto a Black Lively, America Ferrera y Amber Tamblyn. La segunda parte se estrenó tres años después y la unión que tuvieron los personajes en la pantalla se trasladó a la vida real al punto tal que hoy, casi dos décadas después, las cuatro son grandes amigas.

Alexis actuó en Un verano en pantalones junto a America Ferrera, Amber Tamblyn y Blake Lively IMDb

La vida después de Gilmore Girls y el desafío de El cuento de la criada

En 2007 Bledel se despidió -temporariamente- de Rory y asumió otro tipo de personajes. Pasó por ER Emergencias y Mad Men (donde conoció a su marido y padre de su hijo) y grabó la película Sobreviviendo a la graduación (Post Grad). En 2015 se reunió con sus compañeros de Gilmore Girls en el ATX TV Festival por los 15 años de la serie y un año después protagonizó un especial de cuatro capítulos llamado Gilmore Girls: Un nuevo año (Gilmore Girls: A Year in the Life), el cual conquistó al público.

La actriz también tuvo una participación especial en la serie Mad Men IMDb

“Yo era adolescente cuando empezó el programa, pero mucha gente me dice ‘creciste con él’. Parte de la audiencia piensa así, por lo que creo que la mayoría de los actores que experimentan ese tipo de compromiso a largo plazo después intentan siempre ver qué otros personajes pueden interpretar y encuentran un nuevo camino para recrearse a sí mismos”, le expresó Bledel a la revista Nylon en 2015.

En 2016, Bledel volvió a interpretar a Rory Gilmore IMDb

Esa búsqueda por otro tipo de personajes se coronó en 2017 con el que, sin dudas, fue el papel más jugado y galardonado de su carrera: la Doctora Emily Malek u Ofglen en El cuento de la criada (The Handmaid’s tale), serie basada en la novela homónima de Margaret Atwood. “El desafío fue realmente atractivo”, le reconoció a la revista Harper’s Bazaar, puesto que era muy diferente a sus trabajos anteriores.

“Este personaje me da mucho en qué pensar y analizar mientras trabajo, lo que resulta muy gratificante desde el punto de vista creativo. Me encanta el desafío que implica y, sin duda, busco más desafíos a medida que avanzo”, reconoció en diálogo con Deadline en 2018. “Es genial tener más tiempo, después de hacer esto desde hace tantos años, para saber qué desafío querés asumir, qué es lo adecuado para vos, y qué tal vez no esté tan a tu alcance o no te resulte tan interesante en ese momento. Ser capaz de identificar eso lleva tiempo, creo. A mí me pasó”.

En El cuento de la criada interpretó a Emily, una doctora en Biología que, debido a su fertilidad, terminó encerrada en Gilead. Allí fue sometida a brutales actos de tortura por su homosexualidad y se convirtió en una de las líderes de la resistencia clandestina. Este personaje le significó a la actriz un importante desafío tanto a nivel físico como emocional. En declaraciones a Deadline contó que pudo despegarse rápido de su personaje “porque está muy alejado de mi realidad”. En este sentido, explicó que lo hacía por un tiempo limitado, solo un par de días al mes: “No es un período de tiempo prolongado. Si tuviera que hacer eso, creo que me sentiría más desafiada por la oscuridad de todo”.

Alexis Bledel y Elisabeth Moss en El cuento de la criada IMDb

Este trabajo le valió a Alexis su primer Premio Emmy y fue, indiscutidamente, uno de los puntos más fuertes y elogiados de la serie. Sin embargo, mientras atravesaba el pico de su carrera, pegó el volantazo y decidió renunciar al proyecto. ”Después de pensarlo mucho, sentí que tenía que alejarme de The Handmaid’s Tale en este momento. Estoy eternamente agradecido a Bruce Miller por escribir escenas tan verdaderas y resonantes para Emily, y a Hulu, MGM, el elenco y el equipo por su apoyo”, precisó en un comunicado que compartió Variety. Tras su salida de la serie después de cuatro temporadas, no volvió a actuar.

Una relación de la ficción a la realidad y un amor “privado” de una década

Si bien en los últimos años se supo poco respecto a la vida laboral de Bledel, su vida personal sí fue tema de conversación. En 2012, durante las grabaciones de Mad Men, conoció al actor Vincent Kartheiser y juntos interpretaron a una pareja de amantes en la serie. En una entrevista con E News él afirmó que siempre fueron “completamente profesionales” e incluso aseguró que nunca se vieron por fuera del trabajo. No fue hasta que finalizó la quinta temporada de la serie cuando recién empezaron a salir.

Vincent Kartheiser y Alexis Bledel se conocieron en 2012 cuando trabajaron en Mad Men; se casaron en 2014 y en 2022 se separaron Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

La pareja se comprometió en 2013 y en junio de 2014 dio el sí en una íntima ceremonia. Al año nació su único hijo. Durante los 10 años que estuvieron juntos limitaron su exposición al mínimo. En agosto de 2022, la revista People dio a conocer que Bledel estaba separada y que él fue quien le pidió el divorcio. Según se supo, durante los últimos años, Alexis se dedicó de lleno a trabajar en proyectos a puertas cerradas con un rol “detrás de cámaras”. Ahora habrá que esperar para ver cuál será su próxima irrupción en escena, pero, mientras tanto, sus fans la recuerdan por sus icónicos personajes en la pantalla chica.