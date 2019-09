La mediática contó que tiene tres fuentes confiables Fuente: Archivo

Desde que Luciana Salazar comenzó a usar su cuenta de Twitter para escribir sobre política, todos se preguntan a qué se debe semejante transformación. En los últimos días, usuarios de Twitter comenzaron a vincular esa actividad con Jorge Rial, a quien señalaron como el autor intelectual de los tuits de Luli.

En un móvil con Los ángeles de la mañana, además de negar ese vínculo, Salazar criticó el machismo de quienes la cuestionan por hablar de política y disparó contra Juan Acosta y Alfredo Casero, los dos humoristas con los que se cruzó en Twitter en los últimos días. "Porque sos rubia o voluptuosa no podés hablar, eso está pésimo", sostuvo.

El conductor Ángel de Brito la interrogó sobre el tema, y ella decidió romper el silencio. "Me dio gracia porque mirá cómo se manejan los trolls que me llegaron tres mensajes iguales al mismo tiempo, consecutivos, que decían: 'La cuenta de Luciana Salazar está manejada por Jorge Rial, la cuenta está manejada por el Sr. Massa' y que a la vez estaba detrás Redrado", dijo la modelo, que minimizó todas las versiones que circulan en Twitter. "Yo me mataba de la risa", agregó.

Además, Salazar contó: "A mí me causa gracia que cuando mi ex pareja hace un comentario en contra del Gobierno, me lleguen todos los trolls a mí, y que ahora pasó a ser al revés", dijo en referencia a Martín Redrado, el ex presidente del Banco Central de la República Argentina.

Preguntada por las fuentes de información con las que se relaciona, la modelo declaró: "Obvio que no voy a contar quién es porque no quiero que me lo roben y por una cuestión de códigos". Lo que sí contó Luli es que se maneja con tres fuentes, una de las cuales considera muy confiable.

El conductor y los panelistas de Los ángeles de la mañana también le preguntaron si estaba percibiendo ingresos por el contenido que publica en Twitter y ella lo negó. Según Luli, la única motivación de sus tuits políticos es el interés propio por los temas de la actualidad nacional.