Una madre grabó un audio para quejarse porque la modelo tuvo una reunión más extensa que el resto de los papás Fuente: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de febrero de 2020 • 15:22

Luciana Salazar puede tener información privilegiada sobre el mundo de la política, pero ni siquiera ella está a salvo de las críticas mordaces de los chats de padres. Ayer se conoció un audio en el cual la madre de un compañero del jardín de infantes de su hija, Matilda, se expresaba claramente enojada por la extensión de la reunión que la modelo tuvo con las autoridades del establecimiento educativo.

"Acabo de salir de la primera reunión del kinder y adiviná quién estaba, ¡te morís! Luciana Salazar", dice la madre de un compañero de Matilda en el inicio de la grabación que fue difundida ayer en "Confrontados" ( El Nueve).

En el audio se nota que la mujer pasó rápidamente de la sorpresa a la indignación. "Nono, el nivel. Me quiero morir, me quiero morir. Además, cada papi tuvo una reunión de 20 minutos, ¿sabés cuánto duró la de ella? Una hora, una hora. Me pareció un montón", relató la mamá.

Luego, la mujer fue un poco más allá en la crítica y deslizó la posibilidad de un favoritismo hacia la hija de la mediática. "Yo no sé si no entendió, si no sé si es especial o si ya tienen favoritismos con su nena, que eso me parecería terrible. Pero bueno, nada, bienvenida al kinder", abundó.

Por último, la madre del compañero de Matilda habló del look de Luli Salazar. "¡No sabés cómo estaba vestida! Cuando nos veamos te cuento ", criticó la mamá en el audio.

Al parecer, Matilda comenzó sala de 2 en un colegio bilingüe. Días atrás, Luli anticipó que su hija se estaba preparando para la nueva etapa y mostró cómo sabe contar los números en español y en inglés también.