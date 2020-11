El actor y director reveló que hizo un examen de ADN para conocer su verdadera identidad Crédito: Instagram @lucianocaceresok

21 de noviembre de 2020 • 15:41

Conocer el origen biológico de las personas es algo universal consagrado por distintos ordenamientos jurídicos como el derecho a la identidad. En su propia búsqueda, Luciano Cáceres reveló cómo conoció la verdad de su propia historia.

Durante una entrevista en vivo con la periodista Bárbie Cabo, Luciano Cáceres reveló que conoció la historia de sus orígenes hace relativamente poco. Además reveló que se hizo un examen de ADN para confirmarlo.

En el comienzo de una entrevista en vivo de más de 50 minutos de duración, la periodista quiso confirmar uno datos sobre Cáceres y al corroborar unos y rectificar otros, el actor habló a corazón abierto.

"Tengo entendido que además de actor sos director y que naciste en el barrio de Flores allá por 1977", preguntó Cabo. Fue entonces que Cáceres tomó la palabra y, a diferencia del bajo perfil que lo caracteriza, habló con lujo de detalles de su historia personal.

"Soy director. No nací en Flores, pero me críe allí, en el Bajo Flores. Hace muy poco sé dónde nací, que nací en Buenos Aires porque en realidad me tuvieron que anotar en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, pero finalmente descubrí que nací en Capital Federal", comenzó con su relato Cáceres.

Sorprendida, Cabo le preguntó si podía explayarse y así fue que Cáceres reveló cómo llegó al mundo. "Yo fui concebido en un escenario. Mi papá vivía en un teatro, estaba casado con la mamá de mi hermano mayor que ya falleció; mi madre estaba casada con un ingeniero, 20 años más joven que mi padre, y pasó un día por ese teatro, pero se ve que no solo vio una obra sino que pasó por los colchones que mi papá ponía en el escenario. Quedó embarazada de mí. "¡Terrible historia! Una historia de amor prohibido. Fruto de ese amor prohibido soy yo", añadió.

Cáceres explicó que el primer marido de su madre quiso anotarlo como hijo propio, pero que su padre logró revertir esa situación. "Parece ser que el tipo este que era el marido de mi madre, no contento con que mi madre lo hubiera dejado y que estuviera embarazada de mi padre después de nueve años de matrimonio, decidió anotarme igual a su nombre. Entonces mi papá, con un partero amigo, lo que hizo fue anotarme bien en General Rodríguez como hijo de él, que es lo que soy. Probado y demostrado porque hasta me tuve que hacer un ADN para que no haya ningún tipo de duda", concluyó