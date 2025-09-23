La historia paranormal de cómo Luciano Cáseres recibió un amuleto de parte de su madre años después de su muerte

Luciano Cáceres fue invitado a Otro día perdido (eltrece) y en confianza con Mario Pergolini se animó a hablar de una de las experiencias paranormales más significativas en su vida. Según reveló, todo comenzó cuando su madre, quien había enfermado de cáncer, decidió dejar todos los tratamientos clínicos y someterse a sesiones guiadas de reiki.

“Mi mamá tuvo muchos años cáncer y en el último año decidió abandonar todos los tratamientos. Solo hacia terapias alternativas, reiki. Cuando entra en coma me re enojé con el reiki. Después salió del coma, pero ella ya no hablaba y yo la escuchaba, entonces me venían a preguntar a mí qué tenía”, comenzó el actor su historia.

“Te lo pregunto con mucho respeto. ¿Cómo la escuchabas?“, le consultó conmovido Pergolini. A lo que Cáceres explicó: ”Le escuchaba la voz. Era muy loco". Y continuó con su relato: “Vuelve a entrar en coma y a salir. Un día llego y mi mamá estaba así... (mostró su puño extendido hacia arriba). Entonces le pregunté qué estaba haciendo así y me dijo: ‘Estoy agarrando a mi ángel, que es una persona muy alta, muy blanca, como de 50 años, que se llama Amor’. Pensé que sería por la medicación que lo decía”.

Luciano Cáceres conmovió a todo el público con su historia de vida (Foto: Eltrece)

El cuadro clínico de la madre del actor empeoró y uno de sus últimos pedidos fue que trajeran a una persona que le hiciera reiki en el hospital en el que se encontraba. “Esto fue un lunes y conseguí a alguien recién para el sábado. El miércoles coma otra vez y me dicen que ya no hay vuelta atrás, que se muere. Llamo a mis hermanos, vienen todos. Pasa todo el jueves, pasa todo el viernes y llega el sábado, entonces le dije a la persona de guardia que traía a una persona de reiki y me dejaron que pase. Entra la señora a terapia intensiva y al minuto sale y me dice: ‘Yo no puedo hacer nada. Tenés que entrar vos’”, recordó sobre las palabras que le brindó la experta.

Al ingresar a la sala, Luciano vio a su mamá, quien debido al coma no se movía desde hacía días. Sin embargo, cuando él pasaba sus manos por sus piernas y manos, las mismas se movían rítmicamente, algo que lo sorprendió muchísimo. “Le pase las manos por sus ojos, los abrió y ahí le dije que se agarre fuerte a su ángel y mi vieja partió”, expresó emocionado sobre como vivenció la muerte de su mamá.

Pero la fuerte conexión que el intérprete tenía con su madre no se terminó allí. “Pasa esto y tiramos las cenizas en Villa Gesell. Mi papá, que se había quedado solo y triste, nos dijo que quería pasar la Navidad en Villa Gesell. Entonces vamos. Cuando preparo la cena y todo, me voy a caminar por el mar, 8.30 de la noche y una ola me pone en el pie este rosario”, indicó Luciano y mostró a cámara el objeto que hasta el día de hoy lleva a todos lados con él.

Luciano Cáceres fue el invitado de Otro día perdido

A pesar de esta experiencia sumamente impactante, no sería hasta mucho tiempo después que el hombre decidió acercarse a la fe. “Guardé el rosario y obviamente sentí que era una señal de mi madre, pero era muy loco. Pasan 17 años, tengo un accidente, me rompo una pierna filmando una serie y una amiga me dice: ‘Tenés que hacer reiki para bajar’. Voy a la mina de reiki y me dice: ‘Tengo un mensaje para vos. Tu mamá hizo mucho esfuerzo para que ese rosario llegue hasta tus pies’. Y ahí, 17 años después, me lo puse y lo llevo. No sé, es creer o reventar”, concluyó Luciano Cáceres.