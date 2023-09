escuchar

La historia de amor entre Elizabeth “La Negra” Vernaci y Luciano Castro es una de las pocas relaciones de mediados de los años 2000 que se mantuvo con mucho hermetismo. Tanto es así que, además de conocerse pocos detalles del vínculo, lo mantuvieron fuera de los flashes y tardó mucho en ser “descubierto” por los medios. Lo cierto es que también la ruptura sucedió sin que se supiera mucho y recién ahora se conoció el por qué La Negra y Luciano no volvieron a verse tras ese noviazgo.

Corría el año 2000, el ciclo La biblia y el calefón (eltrece) conducido por Jorge Guinzburg era el éxito del prime time, donde las figuras del país elegían aquel living para brindar entrevistas descontracturadas en grupo. Y fue allí, el 21 de julio, donde una noche en la que la lista de invitados fue conformada por el Puma Goity, Lía Salgado, La Negra Vernaci y Luciano Castro, que nació el amor.

El primer encuentro de Luciano Castro y La Negra Vernaci

En aquel living, La Negra Vernaci y Luciano Castro tuvieron su “flechazo”, que se tradujo en un coqueteo frente a cámara que dejó al descubierto la atracción que sintieron, que lejos de quedar allí, paso después a un plano íntimo. Fue a partir de ese momento que comenzaron a tener encuentros esporádicos que se extendieron durante cinco años. Luego de mantenerse su vínculo a puertas cerradas, en 2005 blanquearon su noviazgo que generó un revuelo en el mundo del espectáculo, donde se habló mucho de la diferencia de 13 años de edad entre ellos, siendo la locutora mayor que el actor.

Fueron pocas las ocasiones en la que se los pudo ver juntos, a pesar de que el vínculo duró cuatro años. En 2009 decidieron ponerle fin a su noviazgo y desde entonces fueron contadas las ocasiones que el uno refirió al otro. Pero fue Vernaci quien habló sobre aquella relación y sus ganas de mantener un vínculo de amistad con Castro, aunque no tuvo la respuesta esperada.

Luciano Castro no quiso tener un vínculo con su exnovia (Foto Instagram @castrolucianook)

“No quiso ser más amigo mío y respeto su opinión. Yo lo quiero y me encantaría verlo, e incluso conocer a la bebé, pero él no es así. Lucho es más cerrado: corta y a otra cosa”, reveló ella en una entrevista en 2014, en la que refirió a la entonces reciente paternidad del actor, por la que decidió acercarse, pero tuvo una respuesta negativa. Cabe recordar que fruto de su relación con Sabrina Roja, es padre de Esperanza y Fausto, y la locutora intentó acercarse con el nacimiento de la niña en 2013.

La Negra explicó por qué no vio más a Luciano Castro (Foto Instagram @castrolucianook / @egropolisok)

Lo cierto es que no se dieron a conocer los motivos de la separación de la pareja y a diferencia de la locutora, Luciano no habló ante los medios sobre esta relación. Mientras que a él se le conocieron parejas luego de este vínculo, como lo fue con Sabrina Rojas desde el 2010 hasta el 2021, y actualmente Flor Vigna, públicamente no se conocieron parejas de ella desde entonces, aunque se la relacionó con diversas figuras del ambiente.