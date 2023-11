escuchar

El actor argentino Luciano Castro vivió este jueves un embarazoso momento durante su participación en un magazine matutino de la televisión paraguaya -al que fue invitado para promocionar su obra El Divorcio-. Castro tuvo una inesperada reacción a la “caricia” de una de las conductoras del ciclo.

Al ingresa al estudio de La Mañana de Unicanal, Castro fue recibido por las presentadoras Dallys Ferreira y Dora Ceria. Tras saludar a ambas, Ceria se inclinó sobre él y aprovechó para tocar su hombre con el dedo índice. “¡Es de verdad, señora!, ¡es de verdad!”, exclamó mientras el resto de las producción reía.

“¿Estás acostumbrado?”, le preguntó luego Ferreira al actor de mientras el musicalizador de la transmisión ponía de fondo Careless Whisper de George Michael.

“Lamentablemente sí”, respondió Castro con una sonrisa incomoda. “¿Por qué?, ¿no te gusta?”, le repreguntó Ferreira. “No, no me molesta. Pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”. “Ah, viste como es”, reconoció la comunicadora con cierta timidez y vergüenza.

“Si yo te digo ‘a ver si es de verdad’ y vamos todos presos”, alegó la actual pareja de Flor Vigna mientras acercaba sus manos a centímetros de la cintura de Ferreira. “Vamos todos presos. Lo hacés vos y es gracioso. Lo hago yo y voy preso”, dijo. E insistió a continuación: “No pasa nada. Sigamos”.

“Está muy bien, me gusta que traigas eso a colación”, destacó la presentadora antes de ser interrumpida por el protagonistas de El Divorcio junto a Pablo Rago. “Hablo por la igualdad que supuestamente existe. No vendamos humo. No me molesta porque me sienta prostituido. Me molesta la desigualdad”, arremetió para terminar.

Otro tenso episodio televisivo

No es la primera vez que Castro afronta un momento televisivo “turbulento”. En septiembre de 2022, durante su participación en PH: Podemos Hablar, mantuvo un cruce con el conductor Andy Kusnetzoff por preguntas sobre su relación con la también actriz Julieta Díaz a comienzos de su carrera actoral.

“¿Fueron parejas ustedes?”, consultó Andy en un tramo del programa, mientras tenía a Castro y Díaz a metros de distancia.

Tras las risas, Julieta aclaró: “Fuimos novios”, pero Luciano criticó a su colega con cierta indignación: “Cómo le gusta el agua sucia a este”. “Odio eso que hacés. Escuchame, si fueron pareja hace 20 años, ¿qué problema tenés?”, le dijo Kusnetzoff a su invitado para que dejara su incomodidad de lado.

“Éramos jóvenes, fue una aventura. Teníamos la pasión del teatro. Ella era una gran estudiante, a mí me gustaba estudiar igual, compartíamos programas”, manifestó Castro, mientras que Díaz acotó: “Mirábamos películas de Marlon Brando, yo lo esperaba con los ravioles...”

Por último, Julieta Díaz aclaró que quedaron como amigos: “Nos queremos mucho y trabajamos muy bien. Eso nos ayudó a estar muy relajados al de trabajar”

LA NACION