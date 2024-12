Luciano Castro salió a defender por primera vez a Griselda Siciliani de las acusaciones en su contra

Desde que Griselda Siciliani y Luciano Castro blanquearon su romance, las exparejas del actor demostraron varias veces su descontento. La primera en hacerlo fue Sabrina Rojas, quien aseguró que en su familia “Griselda nunca va a ser bienvenida”, debido a que ambas tienen una “historia previa”. “Cuando yo estaba embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje... entonces bueno, después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí... ya eso no lo sé”, explicó.

Unas semanas después de la revelación de la supuesta infidelidad de Castro a Rojas, Flor Vigna, la última exnovia del actor, contó que también le fue infiel con Siciliani, algo que ya se rumoreaba en los medios, y la terminó de enterrar. “A mí lo único que me dolió es la infidelidad, pero después él tuvo muchas cosas lindas para conmigo y le deseo lo mejor”, aseguró la bailarina.

Ante las acusaciones, Griselda confió que no guarda rencor hacia ninguna de ellas y que solo quiere que convivan en paz. “No opino de nadie, ni de nada que no tenga que ver con mi vida o el trabajo. Está todo bien con ella (Rojas). Para ser totalmente honesta, lo que realmente me pasa es que yo quiero que todos me quieran, incluso Sabrina”, expresó en conversación con LAM (América TV).

Sin embargo, días después, Sabrina apuntó de nuevo contra Griselda, lo que provocó que la actriz manifieste su enojo ante la prensa. “No escuché todo lo que dijo, pero estoy al tanto. Sabés que yo mucho no hablo sobre estas cosas de mi vida íntima, pero no quiero que vuelvan a sus hogares sin nota. Claro que me molesta. Me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así... Es parte de tener una vida pública o de ser una actriz popular. Sé que siempre alguien puede hablar de mí y trato de entenderlo desde ese lugar”, comentó en diálogo con A la tarde (América TV).

¿Qué dijo Luciano Castro sobre los ataques a Griselda Siciliani?

Si bien hasta ahora no había opinado sobre el tema, Luciano Castro decidió finalmente romper el silencio y salir en defensa de Griselda Siciliani. A punto de estrenar un unipersonal en Mar del Plata, el actor dio una nota en Intrusos (América TV). Aunque se lo notó con muchas ganas de promocionar su proyecto artístico, no pudo evitar enfrentarse a algunas preguntas sobre la polémica que gira en torno a sus relaciones amorosas.

Luciano Castro aseguró que apoya a Griselda Siciliani

“Se habló mucho de vos en este tiempo...”, lanzó el notero, para intentar encarar el tema de los ataques a su actual pareja. “Yo no hablo de nada, no opino. Todo lo que tengo que hablar lo hago en privado, lo hice siempre así, es mi postura y me importa que sepan que no es personal”, respondió automáticamente Castro, sin darle mucho lugar a la polémica.

Ante la insistencia de los periodistas presentes sobre la discordia entre Sabrina y Griselda, Luciano aseguró que siempre apoyó a su actual pareja desde lo privado. “Puede ser que le haya molestado y lo entiendo. Mi respaldo a Griselda va a través del amor que tengo hacia ella”, aclaró. Asimismo, aseguró que no mantiene diálogo actualmente con Flor Vigna: “No hablo de nada”. Más adelante, cuando le consultaron por la tapa de la revista Caras, en la que sus dos ex posaron juntas, el actor optó por no responder. “No hablo”, dijo para cerrar la nota.