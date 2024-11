A Sabrina Rojas le preguntaron por los rumores de romance con Darío Benedetto y fue tajante

La vida sentimental de Sabrina Rojas dio mucho de que hablar durante los últimos años. Tras su separación de Luciano Castro allá por 2021 mantuvo un conocido noviazgo con Luis ‘Tucu’ López. Si bien tras la ruptura protagonizó varios rumores de romance, hasta el momento no confirmó ninguno de ellos. Sin embargo, en los últimos días se la vinculó nada más y nada menos que con Darío ‘Pipa’ Benedetto. Luego de que la panelista Majo Martino asegurara en Mañanísima (eltrece) que los vieron a los besos en un boliche, la actriz volvió a pronunciarse sobre el tema y fue categórica.

Tras asegurar en LAM (América) que “jamás saldría con un casado” ni tampoco “con alguien que esté de novio” puesto que Benedettó está casado con Noelia Pons desde hace una década, el lunes en Intrusos (América) compartieron otra entrevista que dio Sabrina Rojas cuando salía del estudio de América. “No estoy enojada. Siempre estoy regalada. Paro, doy la nota, todo...”, fue lo primero que dijo la conductora. “No puedo todo el tiempo dar explicaciones de todo. No todo se merece, frenar y hablar. Hay cosas que no hacen falta ni aclarar”, aseveró.

Sabrina Rojas habló de los rumores que la vinculan con Dario 'Pipa' Benedetto (Foto: Instagram @rojassasi)

Ante esto, el cronista de Intrusos le preguntó si se “chapó” al futbolista con pasado en Boca Juniors, pero ella aseguró que “no”. Paralelamente, negó haber tenido “cualquier tipo de romance” con él y con nadie. “Vos me dijiste que tenías algunos pretendientes y que con alguno intimabas”, insistió el comunicador. “Siempre, pero de esos no se sabe nada”, insistió ella y aclaró que Pipa no era parte de ese grupo. En cuanto a por qué se la relacionó con él, explicó que el jueves se lo cruzó en un lugar: “Hablé [con él] como hablé con un montón de personas”.

“¿Te molesta que se te vincule con gente con la que no tenés nada que ver?”, quiso saber el periodista. “No, no me molesta, pero ya me parece un montón frenar, dar la nota. Me pasa eso”, sostuvo Rojas. En esta misma línea, volvió a negar un romance con Benedetto y si bien desmintió que se hayan besado, reconoció que sí interactuaron: “Hablé, le pedí un video para mi hijo, buena onda”.

Sabrina Rojas contó que coincidió con Benedetto en un lugar y aseguró que solo charlaron (Foto: Captura de Tv / América)

“Ustedes me espantan chongos, todo el tiempo me espantan chongos”, aseveró la exprotagonista de Desnudos. “Entro a un lugar y los hombres miran al piso y no me quieren ni saludar porque al otro día pueden salir en un portal. ¡No! Déjenme chonguear en paz”, sentenció.

Yanina Latorre reveló la conversación que tuvo con Sabrina Rojas sobre Luciano Castro y sorprendió a todos

Otro tema que involucra a Sabrina Rojas es la relación que tiene con Luciano Castro, su expareja y padre de sus dos hijos. La actriz no duda en hablar sin reparos del actor e incluso supo cuestionar el noviazgo que él mantiene con Griselda Siciliani. Sin embargo, recientemente Yanina Latorre dio a conocer nueva información privada respecto al vínculo que tienen los ex y sorprendió a más de uno.

“Ella [Sabrina] a mí me dijo en off que ‘Luciano no está en condiciones de pedirme que me calle, yo voy a seguir hablando’”, reveló Latorre en su programa radial en El Observador 107.9. En ese sentido, comentó que, aparentemente, el actor tiene miedo de que “Sabrina abra el teléfono y muestre mensajes con ella, con la otra, lo viejo”. A su vez, aseveró que Rojas ve a Castro “todo el tiempo”: “Ellos comparten la casa. Me dijo que él va como si nada, una seda. No hace alusión a nada de lo que ella está diciendo en los medios”.

Por último, reveló que le preguntó a la actriz si “estuvo” con el padre de sus hijos después de separarse de él. “Es hermosa su respuesta. Sus respuestas son mejores fuera de aire. Ella dice que se cansó de ser una bo***a. Ella siempre fue tapadora, nunca contaba la verdad. Ella quiere decir la verdad, soltar todo y dejar de ser una sometida”, sostuvo Latorre respecto a la conclusión que sacó tras hablar con Rojas.