En medio del escándalo con Sabrina Rojas y Luciano Castro, se conoció la entrevista retro en la que Griselda Siciliani hablaba de un amante

Sin duda alguna, uno de los noviazgos más comentados del año fue el de Griselda Siciliani y Luciano Castro. La pareja blanqueó su relación a fines de mayo y, aunque todo parecía ir viento en popa, durante las últimas semanas estuvieron en el ojo de la tormenta a partir de una serie de cruces con Sabrina Rojas, quien aseguró que el actor le fue infiel con quien ahora es su novia. Ahora, en el medio de la polémica, se viralizó una vieja entrevista de la protagonista de Envidiosa (Netflix) en la cual reconoció que mantuvo una relación clandestina.

A raíz de las repercusiones de sus comentarios respecto a la presunta infidelidad de Castro con Siciliani, el miércoles Sabrina Rojas se refirió al tema en Intrusos (América) y dijo que, aunque habló con Luciano, después de eso no tocaron ese tema. “Él sabe que no me tiene que decir nada”, dijo y agregó: “Viste que cuando sos medio desprolijo terminás siendo rehén de un lado y del otro, entonces ante la duda lo mejor creo yo es quedarse un poco quietito”.

A su vez, aseguró que “suponía” que el actor le fue infiel con Griselda: “Luciano es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo y el infiel serial no cambia, y es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene y ahora no me tiene a mí”. Aunque reconoció que ella en la vida también fue infiel, dijo que “como el otro se lo permitió, yo me lo permití”.

El video retro de Sciliani: “Va mucho el amante”

En medio de las especulaciones respecto a la presunta infidelidad del actor, se viralizó una entrevista que dio Siciliani en agosto de 2023 en Perros de la calle (Urbana Play) donde reconoció que tuvo una relación clandestina. “Tenía este vínculo muy apasionado, muy intenso, muy amoroso también, porque era un vínculo fuerte que llevaba un tiempo, un tiempito largo... pasado el año. Pero un vínculo de amantes. Que es la que va, ¿no? Para mí va mucho el amante”, se sinceró Griselda.

El año pasado, durante una entrevista con Perros de la calle, Griselda Siciliani reconoció que tuvo una relación clandestina (Foto: captura de video / Urbana Play)

En este sentido, dio a entender que este amor fue después de la relación que mantuvo con Adrián Suar, de quien se separó en 2016. Sin embargo, mientras debatían respeto al “vínculo de amantes” de la actriz, Siciliani dijo: “Tratemos de no poner tanta fecha”. “Los amantes son los que se aman”, sostuvo a continuación y reconoció que la relación a la cual se refería “había clandestinidad”.

Por otra parte, cabe rememorar que en 2007 Griselda Siciliani y Luciano Castro mantuvieron un breve romance. En ese entonces ella trabajaba en Patito Feo y él en Lalola, no obstante, la historia de amor salió a la luz varios años después, cuando ya no estaban juntos. En 2015 se reencontraron para grabar el videoclip de la canción “Fue tan bueno”, del grupo La Franela. En esa época ella ya estaba con Suar y él con Rojas. En abril de este año coincidieron en el cumpleaños de Carla Peterson y les volvió a picar el bichito del amor.

Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Siciliani y el cruce escaló

El lunes, en Pasó en América (América), Sabrina Rojas aseguró: “(Siciliani) nunca iba a ser bienvenida porque tengo una historia previa”. A partir de esto, dijo que de parte de Griselda “había una obsesión”. “Cuando yo estaba embarazada, ella (mandaba) mensaje, mensaje, mensaje... entonces bueno, después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí... ya eso no lo sé”, afirmó la conductora. “Pero, viste que en la vida todo vuelve, un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”, remató.

Esta semana Sabrina Rojas afirmó que Luciano Castro le fue infiel con Griselda Siciliani y la actriz no se quedó callada (Foto: Instagram/@rojassasi y @griseldasiciliani)

La protagonista de Envidiosa fue consultada respecto a los dichos de Rojas y, en un móvil con A la tarde (América) admitió que no le gustaba cómo se estaba hablando de ella. “Sí, me molesta, obviamente, me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así, es parte de la vida pública, de ser una actriz popular, también es parte un poco que siempre alguien pueda hablar de mí y trato de entenderlo como eso; yo tengo este modo de no participar, pero bueno, no es que no me afecte, pero no es mi tema”, expresó.