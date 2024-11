Flor Vigna defenestró a Griselda Siciliani tras las declaraciones de Sabrina Rojas

Sabrina Rojas arremetió esta semana contra Griselda Siciliani al afirmar que la actriz le escribía a su exmarido, Luciano Castro, cuando ella estaba embarazada. Rápidamente, la protagonista de Envidiosa (Netflix) salió a defenderse de manera pública y, en este contexto, Flor Vigna se sumó al escándalo y defendió a la rubia.

El conflicto mediático entre la actual pareja de Luciano Castro y las ex sumó un nuevo capítulo esta semana, cuando Sabrina Rojas contó la actitud de la actriz en la época en la que ella estaba embarazada de uno de los dos hijos que tuvo con el actor.

En Pasó en América (América TV) repasaron las recientes novedades de la pelea entre Castro, Rojas y Siciliani. Allí, Sabrina contó que en principio aceptó la relación que tuvo el padre de sus hijos con Vigna; sin embargo, en esta ocasión no está tan de acuerdo: “Griselda nunca iba a ser bienvenida porque tengo una historia previa”.

Tras lanzar esa bomba, desarrolló: “Yo con mi exmarido, ya sané, ya me la agarré con él. Tengo otros intereses de por qué continuar en buena armonía...”. Cabe destacar que Rojas y Castro, padres de Esperanza y Fausto, mantuvieron una relación que duró una década y que terminó en buenos términos en 2021.

La conductora también se refirió a la “historia previa” que tuvieron Siciliani y el actor, quienes, si bien ahora están en pareja, ya tuvieron un breve romance años atrás: “Del lado de ella había una obsesión. Cuando yo estaba embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje... entonces bueno, después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí... ya eso no lo sé”. Asimismo, agregó: “Pero, viste que en la vida todo vuelve, un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”.

Ante esta dura acusación, Griselda Siciliani no se quedó callada y contraatacó: “No escuché todo lo que dijo, pero estoy al tanto. Sabés que yo mucho no hablo sobre estas cosas de mi vida íntima, pero no quiero que vuelvan a sus hogares sin nota. Claro que me molesta. Me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así... Es parte de tener una vida pública o de ser una actriz popular. Sé que siempre alguien puede hablar de mí, y trato de entenderlo desde ese lugar. Yo tengo este modo de no participar en la polémica mediática, pero no es que no me afecte”.

Qué dijo Flor Vigna sobre la polémica

Flor Vigna fue parte de una familia ensamblada mientras estuvo en pareja con Luciano Castro y mantenía buena relación con Sabrina Rojas, aunque las cosas no terminaron bien entre ellas. Sin embargo, en medio de esta nueva polémica, atendió a Intrusos (América TV) cuando le consultaron respecto al nuevo conflicto de su ex: “Ya no pertenezco más a ese capítulo. Hice muchas cosas para estar en mi vida y ahora estoy trabajando, estoy en otra”.

Ante la respuesta, el periodista citó las palabras de Sabrina Rojas de lo que sucedió cuando ella estaba embarazada y el actor recibía mensajes de Griselda. No tan sorprendida por lo que escuchaba, Flor contestó: “Creo que debería dejar de meterse en (otras) parejas. Si no le gusta que hablen de ella, que no lo haga”.

“La verdad que es re feo para cualquier mujer estar embarazada y enterarte de que le mandan mensajes. Yo la pasé muy mal con la infidelidad. Simplemente que no se metan en las parejas de otros”, concluyó la cantante. Cabe señalar que ella ya había manifestado que Luciano Castro la engañó con Siciliani, hecho que le causó un gran dolor y le costó mucho superar.