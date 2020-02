Luego de un mes de casados, Silvia Süller y Jacobo Winogrand se separaron

Silvia y Jacobo anunciaron su separación. Fuente: Internet.

17 de febrero de 2020 • 11:51

El amor duró poco para la mediática pareja integrada por Silvia Süller y Jacobo Winograd. Luego de casarse el pasado 12 de enero en el programa El Precio Justo conducido por Lizy Tagliani, Silvia y Jacobo pusieron fin a su relación.

"¡Se terminó! Pasó un mes desde que nos casamos y no salimos ni una sola vez", declaró la ex de Silvio Soldán en su cuenta de Twitter. Jacobo por su parte, le había afirmado durante la ceremonia que no quería que la blonda se pelee con nadie y que se ría todo el día.

"La semana pasada fue mi cumpleaños y, el 14 de febrero, San Valentín...Y el señor Jacobo brilló por su ausencia física, material y espiritual. ¡No va más! ¡Game Over!", cerró Silvia en su posteo.

La pareja se conoce hace más de 40 años y siempre se caracterizaron por ir y venir dentro de su relación. En la década del 90, Süller corrió el rumor que Jacobo tenía un "chizito" algo que lo marcó y hasta el día de hoy se lo siguen recordando.