Luis Bandoni: "Les pido a los jóvenes que no se vayan"

El actor analizó los efectos del banderazo del 17 de agosto y resaltó la importancia de involucrarse en la política Fuente: Archivo - Crédito: Enrique Villegas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2020 • 17:54

Luis Brandoni destacó hoy la concurrencia al banderazo del 17A en contra de la reforma judicial que quiere llevar a adelante el Gobierno. El actor sostuvo que "fue una demostración de que la sociedad argentina está asumiendo la mayoría de edad", y agregó que el país necesita "que los jóvenes no se desentiendan de la política".

Tras asistir a la movilización opositora del lunes 17 de agosto, Brandoni dijo: "Lo que pasó el 17 de agosto fue una demostración de que la sociedad argentina está saliendo de la adolescencia está asumiendo la mayoría de edad en lo que se refiere a su responsabilidad en la democracia".

En diálogo con Fernando Gonzáles para País Adolescente (CNN Radio), el exdiputado radical afirmó que "no hay un registro parecido de una manifestación espontánea sin caudillos, ni próceres, sin gente que la encabezara, sin consignas únicas y de una cantidad de gente y territorialidad que no se ha visto nunca".

Según Brandoni, el oficialismo, en lugar de escuchar los reclamos de los manifestantes durante la movilización, "la interpreta de manera caprichosa, malintencionada, con cierto humor, ese es el derecho del Gobierno y el riesgo también", y agregó que "una manifestación popular dice que hay que tener en cuenta a la gente que ya votó pero que siguen siendo ciudadanos argentinos".

Luego, el artista citó el caso del intento de expropiación de la empresa agroindustrial Vicentin, que también fue motivo del primer banderazo durante la cuarentena por coronavirus.

"El episodio del pueblo de Avellaneda y Reconquista con Vicentin es un hecho concreto no una teoría, el Gobierno reculó. Ese mismo Presidente que dice que gritan y no tienen razón es el que dio de baja el decreto de expropiar Vicentin, de modo que estas cosas no son inocuas", dijo Brandoni.

Ante estas manifestaciones, el actor sostuvo que gran parte de la población está dispuesta a salir a la calles para expresar su repudio ante medidas que considera antidemocráticas por parte del Gobierno. "Imaginemos que Alberto, harto de presiones, dictara una amnistía para tranquilizar a la vicepresidenta que lo único que le importa son sus causas penales. ¿Usted cree que va a pasar lo mismo que en los '90 cuando Menem dictó la amnistía? Hoy sale el país entero a la calle", afirmó.

El mensaje a los jóvenes

Luego, Brandoni les mandó un mensaje a los jóvenes sobre el involucramiento en la política. "Que los jóvenes no se desentiendan de la política, porque se las van a tener que ver con la política. Todos los días de su vida, en cualquier parte del mundo se las van a tener que ver con la política", argumentó.

"Hay que tener una convicción que a uno lo ayuda a andar por la vida y a poder elegir lo que cree que es bueno o no, que no les dé lo mismo. Hacer política es necesario y es bueno", dijo el actor. A continuación, le hizo un pedido a las generaciones más modernas: "Y les diría que no se vayan, que no se vayan por favor, que los necesitamos".

Brandoni también se refirió a la relación de poder entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. "En un país normal uno no tiene duda de quién es el presidente. Pero este no es un país normal, no es normal lo que ha votado la gente, no es normal lo que ha hecho la vicepresidente que tiene fueros y el presidente, no. ¿Quién ejerce la presidencia?, lo desconozco", dijo.

La oposición

Según el exdiputado de la Unión Cívica Radical, uno de los partidos que conforman Juntos por el Cambio: "La alianza política está muy firme, cumpliendo con su rol que es limitado. La oposición de JxC es democrática, mientras el peronismo eso no lo hace porque no son democráticos".

En ese sentido, destacó la figuras del Juntos por el Cambio. "Lo que más me entusiasma es que hay cuadros muy importantes. Pienso en el nombre de Ernesto Sanz, Mario Negri, Mauricio Macri, Horacio Rodriguez Larreta, María Eugenia Vidal", dijo.

Por último, sostuvo que "Elisa Carrió hizo un falso mutis, como decimos en el teatro. Dijo que se retiraba de la política y afortunadamente no lo hizo, uno no se jubila de la política, a veces lo jubilan los electores y por suerte se ha incorporado".