A raíz de la convocatoria y de la participación de Luis Brandoni en el banderazo del 17A, Raúl Rizzo le pidió a otros actores que dejaran en claro su repudio y aislaran a su colega. Tras la difusión del audio, Brandoni lamentó esas declaraciones, sostuvo que él seguirá trabajando y anunció su regreso a los escenarios.

"No le voy a responder ni a Rizzo ni a ninguno este tipo de manifestaciones, no vale la pena, no tengo tiempo para perder en ese tipo de aclaraciones", comienza el audio de Brandoni que el periodista Ángel de Brito difundió en Los Ángeles de la Mañana (eltrece).

Después de dejar en claro que no polemizaría con su colega, Brandoni enumera los motivos por los que cree que el pedido de Rizzo no surtirá efecto. Además, el actor y exdiputado de la Unión Cívica Radical (UCR) afirma que regresará a los escenarios una vez que estén dadas las condiciones. "Si cree que él es guapo por eso... Hay que, más vale, ser mejor colega, disentir con el otro, no estar de acuerdo con lo que dice o con lo que hace, pero pedir que me hagan a un lado no les va a resultar fácil porque soy buen actor. Llevo más de 60 años de profesión, sigo trabajando, voy a volver a hacer teatro en cuanto se pueda", asegura.

Sobre el final del audio, Brandoni explica que le afectará si algunos actores acompañan el pedido de Rizzo contra él y destaca que continuará trabajando por las personas que han seguido su carrera como actor en teatro, cine y televisión. "Voy a lamentar mucho que algunos compañeros de trabajo sigan su consejo, pero de lo que estoy seguro es que voy a seguir teniendo el acompañamiento del público, que es para quien he trabajado siempre y de quienes he dependido siempre", concluye.

Durante la emisión de Los Ángeles de la Mañana de este viernes, De Brito también había compartido un audio de Rizzo en el que el actor, cercano al oficialismo, sostenía que la convocatoria del banderazo del 17A tenía un tinte golpista y que iba en sentido contrario a la lucha por evitar la propagación del coronavirus.