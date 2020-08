El actor y referente opositor cuestionó el avance de la Reforma Judicial en el Senado Fuente: Archivo - Crédito: elnueve

Luis Brandoni cuestionó el accionar de Cristina Kirchner tras que el oficialismo impusiera su amplia mayoría, introdujera modificaciones de último momento y lograra la media sanción en el Senado el proyecto de Reforma Judicial. Para el actor y referente opositor, a la vicepresidenta no le importa la pandemia de coronavirus sino ser sobreseída en las distintas causas que tiene en su contra.

"¿Alguien escuchó hablar a Cristina [Kirchner] sobre la cuarentena en estos 161 días? No. A Cristina no le importa el coronavirus, solo busca sacarse las causas que pesan sobre ella, la impunidad. No puede ser que no haya dicho ni una palabra, ni siquiera un pésame por los muertos", cuestionó Brandoni en una entrevista con Ignacio Girón para el programa Digamos Todo (CNN Radio).

Sobre la aprobación del proyecto en la Cámara alta, Brandoni opinó que fue algo que el oficialismo hizo de manera unilateral. "No se escucha a la oposición, no considera una parte importante de la representación de la minoría. Después está la payasada de lo que hizo Parrilli, es una falta de consideración y de respeto, pero eso es el peronismo; no es ninguna novedad", arremetió el otrora diputado radical.

En relación al banderazo del 17A, manifestación de la que participó, Brandoni señaló que la gente salió a la calle porque tiene una necesidad puntual de expresarse y que el Gobierno no quiere escuchar voces disidentes.

Asimismo, el actor negó que la marcha estuviese organizada desde un espacio o un partido. "Nadie recuerda una manifestación como la del 17A a lo largo y ancho del país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, algo de una dimensión extraordinaria. El Gobierno no quiere escuchar y si lo hace, hace como que no escucha", lanzó.

Consultado por el panelista del programa Nicolás Singer sobre los dichos de Ricardo Alfonsín que cuestionaron la realización del 17A, Brandoni cuestionó la cercanía del hijo del expresidente que gobernó entre 1983 y 1989 con el gobierno de Alberto Fernández. "No voy a polemizar con Ricardo Alfonsín, nosotros tuvimos una entrañable relación y me resulta muy doloroso lo que dice. A Raúl Alfonsín le hubiera sorprendido que su hijo termine siendo funcional a un Gobierno de Cristina [Kirchner]", opinó.

Brandoni también cuestionó los dichos del Presidente contra la ciudad de Buenos Aires a raíz del rechazo del protocolo para que los 6000 chicos que perdieron contacto con la educación virtual pudieran acceder a las escuelas. "Que el Presidente critique a la ciudad de Buenos Aires como hizo en el anuncio de ayer es un despropósito de una magnitud incalculable. Encima vive en Puerto Madero, algo difícil de comprender", describió.

Hacia el final de la entrevista con Girón, Brandoni cuestionó los dichos de Eduardo Duhalde en los que pronosticaba una nueva interrupción del orden democrático."Lo que dijo Duhalde sobre un posible golpe de Estado es incomprensible. Salvo que Duhalde esté mal, pero no creo porque días atrás lo había visto hacer declaraciones sensatas", cuestionó.