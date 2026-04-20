Luis Brandoni, actor: “El éxito es la aceptación”

Durante una entrevista con José del Rio en LA NACION, en noviembre de 2025, Luis Brandoni dejó una frase que invita a la reflexión: “El éxito es la aceptación”, afirmó.

Brandoni, que murió este lunes por la madrugada, explicó esa definición de qué era para él el éxito: “El éxito es la aceptación. Vaya a saber por qué. Yo no lo sé, nunca lo sabré. Una obra en cartel promueve la participación del público. Uno siente un entusiasmo, una voracidad que no se explica. ¿Por qué razón es? Estoy haciendo un espectáculo ahora, Quién es quién, y me gustaría saber cuál es la motivación por la cual vienen desde otras provincias y desde otros países a ver teatro. Todos dicen de dónde son. ¿Qué misterio tiene el teatro? Pero eso es muy lindo. Y así como es tan lindo el éxito, es muy doloroso cuando las cosas no salen bien, cuando los espectáculos no son aprobados por el público. Eso es muy doloroso y forma parte indestructible e indefendible del teatro y de ser actor: están los fracasos también. Es verdad, es doloroso, pero se aprende de eso".

Brandoni fue un verdadero ícono de la cultura popular del país, con un fuerte compromiso con la democracia, exdiputado, militante político y amigo personal del expresidente Raúl Alfonsín.

Alfonsín y Brandoni en 1997 WALTER ASTRADA

El actor, que tenía 86 años, estaba internado en un centro de salud desde hacía nueve días tras un accidente doméstico que le provocó un hematoma subdural en la cabeza.

Su estado de salud se deterioró en las últimas horas y murió este lunes, confirmaron fuentes del ámbito teatral en las redes sociales. “Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, sostiene el comunicado difundido en redes sociales por Multiteatro, una empresa argentina de salas teatrales fundada.

“Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario”, agrega el mensaje.

Luis Brandoni y Pepe Soriano en La Patagonia rebelde (1974)

Brandoni dejó su marca personal en incontables películas, obras teatrales y, en el último tiempo, en series de streaming. Su carrera se consolidó a mediados de la década del ’70, con sus protagónicos roles destacados en las películas “La Patagonia rebelde”, “Gente en Buenos Aires” y “Juan que reía”, en un contexto político por el que fue perseguido y amenazado de muerte.

También participó en “La tregua” (1974), ópera prima de Sergio Renán, que adaptó la novela homónima del escritor uruguayo Mario Benedetti, y que fue el primer título argentino en ser nominado al Oscar a mejor película en lengua no inglesa.

Luis Brandoni, Norma Aleandro y Andrea del Boca formaron parte de la película Cien veces no debo

Las presiones políticas concluyeron en que se exiliara en México, lo que interrumpió su carrera. En 1976, tras el golpe militar, fue detenido junto a su entonces esposa, la actriz Marta Bianchi, a la salida de una función teatral y fueron trasladados a un centro clandestino de detención donde permanecieron cautivos durante varias horas y finalmente liberados.

Con el fin de la dictadura militar, Brandoni volvió a Buenos Aires. Fue parte de los éxitos cinematográficos como “Darse cuenta” (1984) y se consolidó como ícono de la cultura popular con “Esperando la carroza” (1985) y “Cien veces no debo” (1990).

En las siguientes décadas, el actor combinó su trabajo y faceta artística con una creciente participación política, muy ligado a Alfonsín y a la Unión Cívica Radical (UCR). Entre 1997 y 2001 ocupó una banca en la Cámara de Diputados del Congreso representando a ese mismo partido político.

Pese a su rol político, nunca se alejó de la actuación. En 1993 causó un gran impacto televisivo con “Mi cuñado” en dupla con el actor Ricardo Darín, y luego se dedicó a ficciones como “Durmiendo con mi jefe” (2003) y “El hombre de tu vida” (2011).

También tejió una franca amistad con el actor estadounidense Robert De Niro. Todo empezó en 1987, durante el rodaje de “Made in Argentina” en Nueva York.

Un actor que compartía escena con Brandoni fue a cenar al restaurante de De Niro y, cuando este le preguntó qué hacía en la ciudad, le respondió que filmaba con “un tal Brandoni”. Al día siguiente, De Niro mandó a buscarlo y así se consolidó un vínculo muy estrecho.

Hace solo unos días Disney+ anunció que Brandoni participaría con una colaboración especial en la cuarta temporada de la serie argentina “El encargado”, protagonizada por Guillermo Francella.

El velorio de Brandoni será público y se llevará a cabo en el Palacio de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires desde el mediodía de este lunes.