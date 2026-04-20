Soledad Silveyra reveló qué frase le repetía Luis Brandoni sobre el escenario en el último tiempo

Luego de confirmarse la muerte de Luis Brandoni este 20 de abril, las redes sociales se inundaron de recuerdos y despedidas de parte de la comunidad artística que compartió trabajo con él. Entre todos ellos, Soledad Silveyra destacó por ser la última actriz que compartió escenario con el actor hasta días antes de su incidente doméstico que luego derivó en su muerte. Mediante su cuenta de Instagram, la actriz redactó un texto emotivo y destacó la frase que siempre le decía su compañero sobre el escenario.

Silveyra y Brandoni eran protagonistas de ¿Quién es quién?, una obra que se presentaba en la calle Corrientes desde hacía más de un año. Cuando el actor sufrió el accidente en su casa, se suspendieron de inmediato las funciones y su colega subió en los días posteriores algunos posteos referidos a él, en donde le deseaba pronta recuperación.

Soledad Silveyra y su recuerdo junto a Luis Brandoni en Mar del Plata para presentar ¿Quién es quién? (Fuente: Instagram/@soledad_solita_silveyra)

Sin embargo, a mitad de la mañana del lunes expresó: “Se fue uno de los grandes actores con los que tuve el privilegio de compartir el último año y medio. Me queda la tranquilidad de saber que fue lo mejor para él”, comenzó.

La despedida de Soledad Silveyra a Luis Brandoni y la frase que le repetía sobre el escenario (Fuente: Instagram/@soledad_solita_silveyra)

En esas líneas, mencionó lo que Brandoni le decía acerca del bien que generaba su labor: “Su amor por el teatro era inquebrantable: el público siempre primero. Me lo decía seguido: ‘Solita, el escenario lo cura todo’ y lo vivía en cada función”.

“Hoy lo recuerdo con admiración y con un enorme agradecimiento. Su coraje y su pasión quedan conmigo, siempre”, redactó en el cierre y concluyó: “Te amaré por siempre”.

Silveyra destacó que Brandoni siempre le decía que el escenario "lo cura todo" (Fuente: Instagram/@soledad_solita_silveyra)

Asimismo, Silveyra justificó este mensaje: “Perdón a los compañeros de la prensa que están llamando, pero me tengo que ir a filmar y no llego a cumplir como me gustaría hacerlo. Gracias a todos por el amor y el respeto”.

Horas antes de esa publicación y a poco de conocerse la noticia del deceso, la actriz emitió un escueto comunicado: “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”.

"Sos el último de los grandes en irse", escribió Soledad Silveyra en referencia a Luis Brandoni Instagram Soledad Silveyra

El 18 de abril, Luis Brandoni cumplió 86 años y Silveyra subió dos posteos en referencia y añadió fotos para recordar sus días juntos en el teatro. “Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita”, manifestó con esperanza.

Incluso, ese día lo rememoró con una escena graciosa, en donde los dos aparecen antes de iniciar la función. Ambos, en el camarín, mientras Silveyra le advierte que está despeinado y acto seguido, con un cepillo y spray, lo peina y lo deja listo para empezar con la obra. “Estoy con vos”, mencionó a la vez que añadió un emoticono de corazón.

El video que publicó Soledad Silveyra el día que Luis Brandoni cumplió años

Luis Brandoni permanecía internado en el Sanatorio Güemes tras la caída que sufrió el 11 de abril, la cual derivó en un hematoma subdural. En un principio, se especuló con una pronta recuperación y que podría volver a los escenarios el 22 de abril, pero el agravamiento del cuadro obligó a suspender las presentaciones.

Según indicó Carlos Rottemberg durante una entrevista televisiva minutos después de la muerte del actor, el velorio de Brandoni será público y se llevará a cabo en el Palacio de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires desde el mediodía de este lunes y podría extenderse hasta la medianoche. El martes, sus restos serían trasladados al Panteón de Actores en el cementerio de Chacarita.