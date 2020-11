El actor aseguró que el gobierno de Macri hizo mucho en materia de obras públicas. Fuente: El Trece

El actor Luis Brandoni estuvo en la mesa de La Noche de Mirtha y apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández y, según consideró, sobre la "fijación que tienen" al compararse con la gestión del expresidente Mauricio Macri.

"¿Creen que hubo mucho voto castigo al Gobierno anterior?", consultó Juana Viale. "El gobierno de Cambiemos cometió muchos errores, sobre todo en materia económica pero en la obra pública hizo mucho. Este gobierno está inaugurando cosas que hizo el de Macri sin ponerse colorados", reflexionó Brandoni. "Diciendo que son propias", agregó el periodista Osvaldo Bazán.

"Lo que si creo es que se han hecho muchas cosas sobre todo en el Gran Buenos Aires, obras extraordinarias, y que aquel gobierno (el de Macri) no supo mostrarlas. Yo no creo que se trate de una venganza contra el gobierno anterior. Por otra parte, se están ocupando mucho de Macri, ¿le tienen miedo o qué les pasa?", cuestionó el actor.

"Si está para jubilarse, ¿por qué molestarse en hablar? Me parece que les pasa otra cosa", continuó Brandoni. "Alberto Fernández diciendo que María Eugenia Vidal no hizo ninguna obra por las inundaciones de Buenos Aires es mentira", aseguró Bazán.

"Vos decís en tu libro que los tres pilares de este Gobierno son la impunidad, el choreo y la venganza", le comentó Juanita al periodista. "¿Yo dije eso? Lo veo desde el principio porque me parece que nunca me demostraron que no fuera así", afirmó.